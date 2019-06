17 000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Ein Autofahrer hat ein stehendes Auto in Heroldstatt zu spät erkannt und deshalb einen Unfall verursacht. Eine verletzte Person und ein Schaden über 17 000 Euro sind das Ergebnis des Unfalles am Donnerstag bei Heroldstatt. Gegen 20 Uhr war eine 19-Jährige von Heroldstatt in Richtung Laichingen unterwegs. Sie wollte mit einem VW links in einen Parkplatz fahren. Weil Gegenverkehr kam, bremste die Frau ab. Das erkannte die nachfolgende 51-Jährige zu spät. Sie fuhr mit ihrem Auto auf den anderen VW auf. Hierdurch erlitt sie leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die jüngere Frau und ihr Beifahrer blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben etwa 17 000 Euro.

Die Polizei weist auch darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. „Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten“, sagt die Polizei an die Adresse der Autofahrer.