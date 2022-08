15. Bat-Night war gut besucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 15. Bat-Night, zu der der Höhlenverein Sontheim am vergangenen Wochenende nach zwei Jahren Corona bedingter Pause einlud, war mit kanpp 100 interessierten Gästen, trotz des angesagten Regens, gut besucht. Auf der großen Freifläche vor dem Rasthaus waren durch viele fleißige Helfer alsbald die Bierzeltgarnituren aufgestellt, die Großleinwand aufgebaut sowie die Tonanlage installiert und getestet. Das Rasthausteam war auf den Besucheransturm gut vorbereitet. Dem Anlass entsprechend war im Angebot ein speziell gebackenes Fledermausweckle belegt mit warmem Fleischkäse. Der Wettergott stand eindeutig auf der Seite des Höhlenvereins, der Regen hatte glücklicherweise rechtzeitig vor der Veranstaltung aufgehört.

Fledermausexperte Dr. Alfred Nagel, der zu Beginn für 25 Jahre Mitgliedschaft im Sontheimer Höhlenverein geehrt wurde, präsentierte in seinem informativen, verständlichen Multimedia-Vortrag über die besondere, faszinierende Lebensweise der Fledermäuse. Ein besonderes Highlight waren die Infrarotaufnahmen der Kinderstube von Fledermäusen in Schorndorf der Tierfilmerin Elke Wunsch. Ihr waren Aufnahmen der Geburt und Aufzucht der kleinen Fledermäuse gelungen. Das Publikum folgte den Beiträgen sehr interessiert und teilweise mit großem Staunen.

Die Stimmung an den durch Kerzenschein illuminierten Tischen unter dem gut sichtbaren Sternenzelt am klaren Nachthimmel war mehr als entspannt. Kurz vor Mitternacht konnte in, und um die Höhle das rätselhafte, bis heute nicht erforschte, „Schwärmen“ der Fledermäuse beobachtet werden. Warm angezogen und mit Taschenlampen ausgestattet besuchten die Besucher die Sontheimer Höhle. Begeistert erlebten die großen und kleinen Teilnehmer die Fledermäuse hautnah.

Der Vereinsvorstand und das ganz Team der Bat Night zeigte sich mit Abend sehr zufrieden und freuen sich auf die Wiederholung der Bat-Night im nächsten Jahr.