14. Leseaktion-Verlosung in der Heroldstatter Bücherei

Zur Weihnachts-Leseaktion-Verlosung lud das Team der Gemeindebücherei ihre fleißigen Leseratten in die Bücherei ein. Am Donnerstag vor Weihnachten durften sich die Kinder über viele wunderschöne Preise, wie „Magic-Puzzles“ von den drei ??? und Sternenschweif, Bücher, Bastelblöcke, Vogelnistkästen und vieles mehr freuen. Bescherung schon zwei Tage vor Weihnachten – da glänzten die Augen und alle waren gespannt, wessen Zettel aus dem großen Koffer gezogen wird. Die Teilnahme an der Leseaktion für Kinder ab sieben Jahren ist ungebrochen, was das Team der Bücherei riesig freut. Nach der Verlosung ist vor der Verlosung. Laufend werden neue Bücher hierfür eingekauft, sodass immer genügend „Material“ bereitsteht. Leseförderung wird in der Heroldstatter Bücherei groß geschrieben. Diese Aktion ist eine von vielen, die jedes Jahr angeboten wird.