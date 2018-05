120 Kinder sind beim Feriendorf dabei

Das Heroldstatter Feriendorf rückt näher. Das Programm für die 120 angemeldeten Kinder ist erarbeitet. Das Organisationsteam mit neun Frauen freut sich auf die Ferienfreizeit für die Jungen und Mädchen aus Heroldstatt. Ihnen stehen 30 Assistenten, vier Praktikanten und weitere Helfer zur Seite, sie kümmern sich um das Wohl der Kinder. Organisationsteam und Assistenten haben sich in der vergangenen Woche gemeinsam getroffen, um den Einsatz und das vielfältige Ferienprogramm detailliert zu besprechen. Ein kleines Jubiläum steht in diesem Jahr an, denn zum 15. Mal steigt das Heroldstatter Ferienprogramm. Für beste Unterhaltung vom 27. bis 31. August ist gesorgt.

Zeltstadt vor der Berghalle

Mit einem gemeinsamen Tanz und schwenkenden Fähnchen in den Gemeindefarben Blau und Gelb wird die 15. Auflage des Heroldstatter Feriendorfs in der Zeltstadt unterhalb der Berghalle wohl wieder starten, bevor ein junger Teilnehmer die Flagge des Feriendorfs hissen darf und das Urlaubsvergnügen starten kann. Vom 27. August bis 31. August erstreckt sich das Feriendorf, bei dem sich die Jungen und Mädchen der Gemeinde erneut auf ein interessantes und vielseitiges Programm freuen dürfen.

Langeweile wird garantiert nicht aufkommen, denn abwechslungsreich und bunt sind die vielen Angebote. Die Kinder konnten sich bereits zu den Kursen und Ausflügen anmelden, dabei hatten sie die Qual der Wahl. 120 junge Urlauber im Alter von sechs bis zwölf Jahren – von der zweiten bis zur sechsten Schulklasse – haben sich für das Feriendorf verbindlich angemeldet, im vergangenen Jahr waren es gar 127. Im Schnitt zwischen 100 und 120 Kinder nahmen in den Vorjahren bei den 14 Auflagen des Heroldstatter Feriendorfs teil.

Die Kinder des diesjährigen Feriendorfes erwartet wieder eine Menge lustiger Spiele und ein abwechslungsreiches Programm. Die Organisatoren haben hart gearbeitet und viel geleistet und werden in den nächsten Monaten auch noch Einiges zu tun haben bis zur Auftaktveranstaltung am Montag, 27. August. Vor allem in den Tagen davor müssen sie ran, denn da fallen die Aufbauarbeiten an. Auch die weißen Feriendorfzelte sind bei der Berghalle wieder aufzubauen. Detailfragen müssen dann noch geklärt werden. „Entscheidend für das Gelingen des Feriendorfs ist gutes und sonniges Wetter. Da können die Vorbereitungen noch so gut sein“, meinen die Frauen vom Organisationsteam übereinstimmend.

37 Kurse und sechs Ausflüge

Ob sportlich oder kreativ, wissbegierig oder abenteuerlustig – für jeden Geschmack ist etwas dabei und die jungen Urlauber konnten unter einem großen und vielfältigen Angebot an Kursen und Veranstaltungen wählen und ihr persönliches Wunschprogramm zusammenstellen. Unter 37 verschiedenen Kursangeboten von Dienstag bis Donnerstag, 28. bis 30. August, durften die Jungen und Mädchen wählen, ferner unter sechs Ausflügen für Freitag, 31. August. Gruppenspiele und ein gemeinsames Mittagessen wird es täglich geben. Und mit einem großen Abschlussfest soll die Jubiläumsauflage ausklingen.

Was ist für die jungen Urlauber aus Heroldstatt geboten? Sie können beispielsweise die wunderbare Welt der Kamele entdecken, sie können beim Adventure Golf Bälle zwischen Felsen und Bäume hindurch spielen und Wasserhindernisse überwinden, sie dürfen angeln, backen und basteln oder mit Segelflugzeugen gar in die Luft gehen.

Bubble Fußball steht in der Soccer Arena an, Büffel dürfen hautnah erlebt und Eishöhlen erforscht werden. Eseltrekking mit einem erfahrenen Eselführer im Schurwald ist möglich, ferner Quadfahren, Voltigieren und Klettern. Ferner dürfen die jungen Leute filzen, malen, zeichnen, Körbe flechten, Gegenstände dekorieren und Inliner fahren und vor allem viel Sport treiben. Dazu gehört auch Bogenschießen und Radfahren.

Auch bei sechs Ausflügen für Freitag, 31. August, haben die Kinder die Qual der Wahl. Bei der Garuda-Falknerei bei Weil im Schönbuch können bei einer Flugvorführung Greifvögel beobachtet und zudem Eulen, Uhus und Falken aus direkter Nähe erlebt werden. Im Steiff-Museum in Giengen/Brenz haben Teddy & Co ihren großen Auftritt. Dort können die jungen Gäste den weltgrößten Steiff-Streichelzoo erkunden. Nach der Führung dürfen sie in der Steiff-Werkstatt ein Kuscheltierkopf basteln und mit nach Hause nehmen. „Lust auf Schokolade“ heißt es beim Besuch von Ritter Sport in Waldenbuch und die Kinder erfahren Interessantes zu Kakao und Schokolade.

Schwieriger Parcours im Hochseilgarten

In 14 Metern Höhe durch acht unterschiedlich schwierige Parcours können die Ausflügler im Hochseilgarten MobiPark bei Laupheim ihre Kletterkünste unter Beweis stellen. Die Lauter im Großen Lautertal wird zum Abenteuerspielplatz bei einer spannenden Kanufahrt. Statt Bolzen ist Ballgefühl beim Fußball-Golf bei Leipheim gefragt.

„Wir freuen uns auf das Feriendorf und fiebern den Veranstaltungen entgegen“, sagt Petra Färber vom Organisationsteam und verrät, dass es wieder eine große Party mit Überraschungen für diejenigen Kinder geben wird, die letztmals beim Feriendorf mit von der Partie sind. „Wir haben ein wirklich interessantes und unterhaltsames Programm für alle Kinder“, betont sie. Mit 120 Anmeldungen sei die 15. Auflage des Feriendorfs quasi ausgebucht, mehr gehe da kaum.