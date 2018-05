Die Hausener Landfrauen haben den Samstagnachmittag genutzt und für ihren Maibaum gekranzt. Gestört werden wollten sie eigentlich nicht, weil sie sehr vertieft in die frisch begonnene Arbeit waren und speziell im Nebenraum die entstehnde Girlande nicht losgelassen werden sollte. Wie gehabt durften die Kranzerinnen in der Zimmerei Sailer zu Gast sein. Heuer schien die Sonne, weshalb das Tor zum Blick nach draußen offen war. Drinnen wurde den fleißigen Arbeiterinnen warm bei ihrer traditionellen Tätigkeit. Jede wusste, wo sie anpacken musste. Mehr als ein Dutzend Frauen um die neue Landfrauenvorsitzende Sylvia Kast und ihrer Vorgängerin Brigitte Baumeister machte mit.

Eine Frau warf die von der Feuerwehr organisierten Tannenwedel vorsichtig vom Wagen auf einen Haufen. Andere schnitten die Wedel mit der Baumschere passgenau zu. Dritte reichten diese zur Anfertigung eines großen Kranzes weiter, der am Hallenkran befestigt war und damit das Arbeiten auf der nötigen Höhe für die Frauen ermöglicht. Im Nebenraum herrschte ein ähnliches Bild. Hier machten sich aber etwas weniger Frauen an der Girlande zu schaffen und brachten diese geübt in die gewünschte Form, weil die Wedele fest und schön gefertigt den Stamm des Tannenriesen vor der Kirche durch den kompletten Monat Mai hindurch zieren sollen. Abfallen durfte nichts.

Eine Maibaumhockete fand beim Aufstellen des Baumes statt. Hier wirkten wiederum Landfrauen und Feuerwehr zusammen. Während die Männer den Baum in die Senkrechte brachten, bewirteten die Landfrauen die Einwohner, die dieser Maßarbeit der Feuerwehr und ihrem Einsatz für eine alte Tradition beiwohnen wollten.