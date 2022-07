Viele Gäste beim Sommerfest in Hausen am Bussen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause konnte die Sportgruppe Hausen am Bussen e. V. am Sonntag, den 23. Juli wieder zum Sommerfest in die Ortsmitte zwischen Rathaus und Gemeindehaus einladen. Für viele Gäste und Familienangehörige aus nah und fern gab es bei strahlendem Sonnenschein ein gemeinsames Wiedersehen in Hausen am Bussen. Die Musikkapelle Emerkingen e. V. sorgte dabei unter der Leitung von Dirigent Steffen Lepple zum Frühschoppen für die musikalische Umrahmung.

Bei einem reichhaltigen Mittagstisch konnten es sich die Besucher schmecken lassen. Später gab es Kaffee und selbstgemachte Kuchen für die Gäste.

Feuerwehrkommandant Wolfgang Ziegler zeigte am Nachmittag vor allem den kleinen Festbesuchern das vor kurzem angeschaffte Feuerwehrfahrzeug. Ferner konnten sich die Kinder in der Hüpfburg austoben und hatten hier großen Spaß. Das Neunmeterschießen, welches am Spätnachmittag stattfand, gewannen die Basket-Boys aus Hausen am Bussen.

Abgerundet wurde das Sommerfest am Abend mit einer Cocktail-Bar.