Sportgruppe Hausen feiert rundes Vereinsjubiläum

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Sportgruppe Hausen am Bussen haben die Vereinsmitglieder am Freitagabend im Gemeindehaus kräftig gefeiert. Die Vorsitzende Monika Werling begrüßte neben den zahlreichen Mitglieder auch Georg Steinle, Vorsitzender des Sportkreises Alb-Donau, Bürgermeister Hans Rieger sowie die Ehrenvorsitzenden Konrad Missel und Roland Ziegler.

In ihrer Ansprache betonte die Vorsitzende, dass sich die Sportgruppe zu einem festen Bestandteil im Dorfleben entwickelt hat und den Mitgliedern und Bürgern vielseitige Angebote machen können.

Gründung am 27. Juni 1988

Ehrenvorsitzender Konrad Missel zeigte die Beweggründe auf, die am 27. Juni 1988 zur Gründung des Vereins geführt haben. Er brachte damit insbesondere die im Jahr 1987 fertiggestellte Römerhalle der drei Gemeinden Emerkingen, Hausen am Bussen und Unterwachingen in Verbindung, die unmittelbar nach der Einweihung für die Übungsstunden benutzt wurde.

In der Rückschau auf 30 Jahre Vereinsgeschichte hob Schriftführer Markus Traub die vielen verschiedenen Aktivitäten hervor, welche die Sportgruppe in diesen drei Jahrzehnten angeboten und organisiert hat. Ergänzend dazu gab es eine Ausstellung, in welcher die 30-jährige Vereinsgeschichte anschaulich in Bild und Schrift dargestellt wurde.

Ehrenamtliches Engagement

Sportkreisvorsitzender Georg Steinle überbrachte zum Jubiläumsabend die Grüße des Sportkreises Alb-Donau-Ulm und des Württembergischen Landessportbundes. Er betonte, dass das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement das Fundament einer demokratischen und solidarischen Gesellschaft ist und dankte zugleich der Vorstandschaft der Sportgruppe für ihre Tätigkeit im Verein.

Von Seiten des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung gratulierte Bürgermeister Rieger zum 30-jährigen Vereinsbestehen und überreichte der Vorsitzenden Monika Werling eine Jubiläumsgabe der Gemeinde Hausen am Bussen. Wie Rieger in seiner Ansprache ausführte, dienen Sportvereine mit ihren vielen Funktionen nicht nur dem Sport selber. Sie leisten auch viel für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und das Gesundheitsbewusstsein der Menschen. Bürgermeister Rieger dankte den Verantwortlichen in der Vorstandschaft, die zu dem bisher Erreichten bei der Sportgruppe beigetragen haben. „Denen, die heute Verantwortung im Verein tragen, obliegt die Verpflichtung, die Tradition zu wahren, auf ihr aufzubauen sowie ihre Ideale an künftige Generationen weiterzugeben“, so Rieger.

Ehrungen für Gründungsmitglieder

Im Anschluss an das Abendessen überreichte die Vorsitzende folgenden anwesenden Gründungsmitgliedern die bronzene Ehrennadel des Vereins zusammen mit einem Geschenk: Martin Belz, Veronika Belz, Anton Burgmaier, Claudia Burgmaier, Gabriele Burgmaier, Paul Burgmaier, Hans Haibt, Maria Haibt, Josef Kräutle und Konrad Missel. Roland Ziegler, Benjamin Burgmaier, Siglinde Kräutle und Wolfram Kräutle sind ebenfalls im Gründungsjahr Mitglied des Vereins geworden, so dass auch sie mit der Ehrennadel ausgezeichnet wurden.