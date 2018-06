Der Gemeinderat Hausen am Bussen hat am Montag nochmals über die Pläne für die ehemalige Molke im Ort gesprochen. Hier könnte eine Begegnungsstätte zur Belebung des Ortskerns entstehen. Bürgermeister Hans Rieger hat für das Vorhaben insgesamt 93000 Euro Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) und Ausgleichsstock beantragt.

Insgesamt 127000 Euro soll das Projekt kosten. „Ohne Zuschüsse kann eine kleine Gemeinde wie diese so ein Projekt nicht bewältigen“, betont der Schultes. Die Zusage vom ELR erwartet Rieger im März. „Dann sollten wir den Bebauungsplan aufstellen lassen, um keine Zeit zu verlieren. Sollten im Sommer aus dem Ausgleichsstock bewilligt werden, könnte zeitnah mit dem Umbau begonnen werden“, sagt er. Der Rat stimmte diesem Vorschlag zu.

In der Alten Molke will der Bürgermeister eine Begegnungsstätte einrichten. Es sollen ein barrierefreier Zugang sowie eine Terrasse geschaffen und der Vorplatz umgestaltet werden. „Vielleicht könnte dort ein kleines Café mit Verkauf eingerichtet werden“, sagt Rieger. Es können beispielsweise landwirtschaftliche Erzeugnisse oder einfache Haushaltswaren angeboten werden. Ratsmitglied Barbara Birk könnte sich auch vorstellen, dass in der Alten Molke nach der Sanierung ein Mütter-Treff entstehen könnte. Vielleicht könnte das Gebäude dann auch für Vereine interessant sein, sagt der Schultes.

Nicht alle Räte waren sich sicher, ob die Gemeinde diese Begegnungsstätte benötige. „Das ist noch ein Gebäude, das unterhalten werden muss“, gab ein Ratsmitglied zu bedenken. Das Gebäude sei derzeit in einem schlechten Zustand, erwiderte Rieger. „So können wir es nicht lassen.“ Die andere Alternative wäre, das Gebäude abzureißen. „Die Alte Molke gehört aber zum historischen Bild der Gemeinde und sollte deshalb für die nächsten Generationen erhalten werden“, erklärt der Bürgermeister.