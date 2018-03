Neue Leuchten für Gemeindesaal in Hausen am Bussen

Die Beleuchtung im Gemeindehaus und der Umbau im Rathaus sind Thema beim Gemeinderat in Hausen am Bussen gewesen.

Beinahe abgeschlossen sind die Um- und Anbauarbeiten im Rathaus in Hausen am Bussen. Entstanden sind neben neuen Sanitäranlagen mit Behinderten-WC eine große Küche mit Aufenthaltsbereich sowie ein Abstellraum. Der große Gemeindesaal hat einen neuen Fußboden erhalten. Noch fehlen ein paar kleinere Arbeiten. So sind beispielsweise noch nicht alle Küchengeräte komplett verblendet und auch die Beschilderung im Flur fehlt noch. Außerdem soll im großen Saal künftig die Kriegerfahne in einer Vitrine aufgehängt werden. Wie diese aussehen könnte und wer sie anfertigt, darüber will sich Bürgermeister Hans Rieger noch informieren. Die Außenfassade muss noch verputzt und das Gerüst abgebaut werden. Erst wenn die Witterung besser ist, soll der Treppenlift als barrierefreier Zugang an der Außentreppe angebaut werden.

Der Gemeinderat hat am Mittwoch auch darüber diskutiert, ob für den renovierten und umgebauten Gemeindesaal neues Geschirr und Besteck angeschafft werden müsse. Rieger hatte dafür schon einige Musterstücke mitgebracht. Dennoch verschob das Gremium diese Entscheidung. Zuerst solle geschaut werden, wieviel Geschirr vorhanden ist und dann nur fehlende Stücke ergänzt werden.

Rund 170 000 Euro haben die Umbauarbeiten gekostet. Wofür das Geld eingesetzt worden ist, davon sollen sich die Bürger bei einem kleinen Fest ein Bild machen können. Bei dieser Gelegenheit sollen die neuen Räumlichkeiten auch gesegnet werden. Ein Weißwurstfrühstück nach dem Gottesdienst oder ein Zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen können sich die Ratsmitglieder vorstellen. Das kleine Fest soll aber erst im Frühling stattfinden.

Im Saal im Gemeindehaus ist die Beleuchtung in die Jahre gekommen, einige Leuchtmittel sind ausgefallen und können nicht mehr nachgekauft werden. Deshalb hat sich der Gemeinderat am Mittwoch entschieden, neue Lampen anzuschaffen. Die LED-Leuchten passen in die bestehenden Aussparungen in der Holzdecke, so dass hier kein größerer Umbau notwendig ist. Weil die neuen Lampen deutlich heller sind als die alten, hat sich der Rat darauf verständigt, vorerst nur acht statt bisher 16 Leuchten anzuschaffen. Das Licht soll auch künftig einen warmen Ton für gemütliche Stimmung haben. Rund 2000 Euro wird der Austausch kosten.

Die Räte schlugen vor, die bestehenden Leuchtmittel aufzuheben und in den äußeren Leuchten, die künftig dunkel bleiben sollen, so lange zu verwenden, bis diese nicht mehr funktionieren.