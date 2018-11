Neue Gemeinschaftsräume sind offiziell eingeweiht

Die Gemeinde Hausen am Bussen hat am Wochenende den Erweiterungsbau beim Rathaus und die sanierten Gemeinschaftsräume offiziell eingeweiht. Unter den vielen Gästen begrüßte Bürgermeister Hans Rieger Pfarrer Thomas Pitour, den CDU-Landtagsabgeordneten Manuel Hagel und die neue Wirtschaftsbeauftragte des Alb-Donau-Kreises, Roswitha Edenhofer. Auch VG-Geschäftsführer Markus Mussotter und Planer Manfred Walter vom Verbandsbauamt sowie Vertreter der beteiligten Firmen, dem Gemeinderat und Bürger waren gekommen.

Hausen am Bussen hat ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeiten lassen. An der Umsetzung dieses Konzeptes arbeitet die Gemeinde und verfolgt so seit einigen Jahren das Ziel, die Ortsmitte zu beleben. Nachdem die Sparkasse ihre Geschäftsstelle im Rathausgebäude 2015 aufgegeben hatte, wurde mit den Planungen der Umgestaltung begonnen. Im März 2017 startete der Umbau. Damals wurde von Kosten von rund 143 000 Euro ausgegangen. Abgerechnet wurde jetzt mit 182 000 Euro.

Gemeinsame Heizungsanlage

Da es sich um eine Sanierung mit Erweiterung handelte, waren Mehrkosten zu erwarten. Wenn dann noch mehr gemacht wird, sind diese Kosten auch vertretbar, so Bürgermeister Rieger. So war der Bau eines Heizkanals zum Gebäude Unterdorfstraße 5 notwendig, sodass später einmal nur eine Heizungsanlage ausreicht. Ein neuer Gussasphalt war im ehemaligen Sparkassenraum notwendig, deshalb auch ein neuer Boden in beiden Räumen, auch eine neue Wasserleitung musste wegen Lochfraß verlegt werden.

In diesen Räumen wurde nun ein weiterer Gemeinschaftsraum für kleinere Gruppen neben dem vorhandenen Gemeinderaum sowie eine Küche mit Theke geschaffen. Darüber hinaus wurde mittels eines Lifts ein barrierefreier Zugang sowie neue sanitäre Einrichtungen und ein Behinderten-WC geschaffen.

Ohne Förderung nicht möglich

Hans Rieger bedankte sich bei allen, die an der umfangreichen Maßnahme beteiligt waren, für ihre Mitwirkung und ihre gute Zusammenarbeit. Die Investition habe sich für die Gemeinde gelohnt, so der Bürgermeister. Allein hätte die Gemeinde diese jedoch nicht stemmen können. Für die Umsetzung hat Hausen am Bussen 50 000 Euro vom Ausgleichstock und 48 200 Euro aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum erhalten.

Der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel sprach von einem tollen Projekt, das das Erscheinungsbild der Ortsmitte wesentlich präge. Eine wichtige Investition für eine attraktive Zukunft sei dies, zur Stärkung des Dorflebens. Gerne habe er sich für die Fördergelder eingesetzt. Er lobte dabei auch den Schultes der Gemeinde Hausen am Bussen, der einfach auch weiß, wo und für was es Fördermittel gibt. Pfarrer Thomas Pitour hat dann die Segnung der Räumlichkeiten vorgenommen.

Nach einem Rundgang ging’s ins nahe Gemeindehaus zum Weißwurstfrühstück der Kirchengemeinde.