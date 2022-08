Frauengruppe erhält „E-Mail-Spende“ der Netze BW

Die Freude war Elfriede Engler von der Frauengruppe Hausen am Bussen/Unterwachingen ins Gesicht geschrieben: Die Teilnahme an „Mail statt Brief“ der Netze BW brachte dem Verein 200 Euro ein. Mit der Aktion verfolgt die Netze BW das Ziel, Kunden nicht mehr per Brief, sondern per E-Mail zu informieren, dass der Stand ihres Stromzählers abgelesen werden muss. Die dadurch eingesparten Kosten spendet der Stromversorger an gemeinnützige Organisationen. Mitmachen können alle Kunden im Netzgebiet des Unternehmens: Dafür müssen bei der Eingabe des Zählerstands auf www.netze-bw/zaehlerstandsangabe die Mailadresse eingetragen und das Einverständnis zu deren Nutzung gegeben werden. Bürgermeister Hans Rieger lobt die Aktion: „Durch die Corona-Pandemie haben gemeinnützige Einrichtungen und Vereine oft Rückschläge erlitten. Es ist schön, dass mit dieser Spende das Ehrenamt gefördert wird.“