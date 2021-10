Ein Bürgermeister ist überzeugt: „Die Eigenständigkeit ist unser Pfund“

Ein guter Schluss ziert alles, würde Hans Rieger in seiner bekannt humorvollen Art wohl dazu sagen: Das Gespräch von SZ-Redakteur Reiner Schick mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister von Unterwachingen und Hausen am Bussen schließt die Interviewserie mit den zehn Rathauschefs der 13 Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen ab. Der 65-Jährige, seit mehr als 22 Jahren im Dienst und auch als „Kubik-Schultes“ bekannt, berichtet von der Situation in seinen Gemeinden, von den Herausforderungen – und wo er kleine eigenständige Dörfer im Vorteil gegenüber Städten und größeren Gemeinden sieht.

Herr Rieger, zu Beginn des Interviews wollen Sie Ihren Kollegen Lohner aus Munderkingen korrigieren. Warum?

Rieger: Weil er in seinem SZ-Interview behauptet hat, er und unsere Kollegin, Romy Wurm, hätten die zweitlängste Dienstzeit in der VG – nach Uwe Handgrätinger – vorzuweisen. Dabei traten beide ihren Dienst jeweils im Juli 1999 an, ich wurde bereits am 1. Februar 1999 Bürgermeister in Emerkingen und bin damit noch ein paar Monate länger im Dienst. (lacht)

Man hört, Sie seien der einzige „Kubik-Schultes“, den es in der VG jemals gab. Was hat es mit dieser Bezeichnung auf sich?

Ich war von 1999 bis 2015 hauptamtlicher Bürgermeister in Emerkingen und ab 2009 parallel auch noch als Nachfolger von Karl Traub ehrenamtlicher Bürgermeister in Hausen am Bussen und Unterwachingen. Als der damalige Landrat Heinz Seiffert in seinen Schreiben immer die Anrede „Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeister“ verwendet hat, habe ich mal zu ihm im Scherz gesagt: Eigentlich müsste ich oben stehen, als Kubik-Bürgermeister, weil ich ja gleich für drei Gemeinden verantwortlich war. Das muss irgendwie zum Regierungspräsidenten Hermann Strampfer durchgedrungen sein, der mich dann bei einem Neujahrsempfang als Kubik-Schultes bezeichnet hat, sehr zum Vergnügen der Gäste. Heute bin ich nur noch Quadrat-Schultes, weil ich Emerkingen im Jahr 2015 abgegeben habe.

Sechs Jahre lang also trugen Sie Verantwortung für gleich drei Gemeinden. Wie ging das?

Zugegeben, das war nicht einfach, zumal ja alle drei Gemeinden selbstständig sind: Jede hat bzw. hatte ihr eigenes Rathaus, ihre eigene Feuerwehr, ihren eigenen Friedhof und ihre eigenen Sitzungen. Natürlich gab es auch viele Synergieeffekte und Gemeinsamkeiten, aber eben auch Unterschiede, die es zu beachten galt. Und gerade in so kleinen Gemeinden soll man ja Alleskönner sein: Standesbeamter, Antragsausfüller, Sitzungsvorbereiter und -leiter, Protokollführer usw. Da kam mir entgegen, dass ich das Verwaltungsgeschäft von Grund auf gelernt habe, vom Azubi bei der VG Munderkingen ab Herbst 1972 mit einer Ausbildungsstation bei der Stadt Ehingen und dem Besuch der Verwaltungsschule Stuttgart über Anstellungen beim Landratsamt, wieder bei der VG Munderkingen bis zur hauptamtlichen Bürgermeisterstelle in meiner Heimatgemeinde Emerkingen.

Und von Vorteil war sicher auch, dass ich schon immer ein Vereinsmensch war und die eng miteinander verbundenen Ortschaften und Menschen sehr gut kenne: In Emerkingen war ich in früheren Jahren Jugendleiter beim SSV, jahrzehntelang aktiver Musiker und 16 Jahre Vorsitzender der Musikkapelle – in diesem Zeitraum konnten wir vier Kreismusikfeste und die 1200-Jahrfeiern organisieren und feiern. Heute spiele ich noch bei den Alten Kameraden in Munderkingen und bin beim Verein der schwäbischen Mundart aktiv. Mein Steckenpferd ist: Ich bin regional verankert, bodenständig, ein heiterer und optimistischer Mensch.

Kein Geld – und wie es trotzdem geht

Sie gelten als jemand, der das Amt in diesen kleinen Gemeinden mit besonders viel Herzblut macht. Was ist der Reiz dabei?

Dass man auch als Dorfschultes viel bewegen kann, auch wenn man so gut wie kein Geld hat. In Hausen zum Beispiel sind in manchen Jahren die Einnahmen aus der Hundesteuer höher als jene aus der Gewerbesteuer. Umso wichtiger ist es, dass man wie bei uns im Gemeinderat gut zusammenarbeitet. Dann macht es auch Spaß. Und vor allem muss man die richtigen Fördertöpfe nutzen. In dieser Hinsicht war es für alle kleinen Gemeinden die goldrichtige Entscheidung, bei der Gemeindereform im Jahr 1973 auf die Selbstständigkeit zu pochen und sich als Verwaltungsgemeinschaft zusammenzutun. Das ist unser Pfund.

Inwiefern?

Man kann bestimmte Aufgaben, bei denen es Synergien gibt, über die VG abwickeln, andere Bereiche aber selbstständig händeln. Denn klar ist: Man kann aus zehn armen Gemeinden keine reiche machen. Aber die Eigenständigkeit ermöglicht es, dass man besser und schneller an Fördergeld für örtliche Projekte kommt. Natürlich gibt es auch Zuschüsse für Städte und größere Gemeinden, aber unter Umständen dauert es länger, bis das Geld bei den Teilorten ankommt. Für meine Gemeinden kann ich sagen: Es ist uns gelungen, Fördergelder in den Ort zu holen, die wir als eingemeindeter Ort erst viel später oder überhaupt nicht bekommen hätten, und damit konnten wir das Leben auf dem Land sehr lebenswert machen und die Infrastruktur verbessern und ausbauen.

Dennoch stehen auch in Ihren Gemeinden sicher einige Zukunftsprojekte im Fokus?

Das wichtigste Thema, das wir voranbringen müssen, ist das schnelle Internet. Denn das Breitband-Angebot muss für unsere Bürgerinnen und Bürger gewährleistet werden und zudem möglichst kostengünstig sein, was aber auch nicht ohne Zuschüsse möglich ist.

Kritik am Regionalplan

Was mich aktuell ebenfalls umtreibt, sind der Regional- und der Landesentwicklungsplan. Denn einerseits brauchen wir durch die stetige Expansion von Gewerbebetrieben auf dem Land dringend neuen Wohnraum, andererseits steht im Regionalplan, dass die kleinen Gemeinden nur für den Eigenbedarf Bauland entwickeln dürfen. Das reicht aber nicht. Immer mehr Menschen wollen aufs Land. Es muss also möglich sein, auch für in Nachbarorten tätige Arbeitnehmer Bauplätze und Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Deshalb läuft der Regionalplan am tatsächlichen Bedarf vorbei. Dazu kommt, dass die geforderte Innenentwicklung auch wegen der schwierigen Rechtsprechung oft nicht möglich ist.

Wie ist die Bau- und Wohnsituation in Unterwachingen und Hausen am Bussen?

Wir spüren schon den Druck, sind aber in beiden Gemeinden noch recht gut aufgestellt. In Hausen werden im Gebiet Halde IV aktuell fünf Bauplätze im zweiten Bauabschnitt erschlossen, in Halde V sind 13 Plätze vorgesehen. In Unterwachingen sind wir damit beschäftigt, ein Baugebiet am Pfarrgarten mit neun oder zehn Bauplätzen auszuweisen. Das ist aber auch nötig: Wir haben in Unterwachingen 80 Arbeitsplätze bei 200 Einwohnern. Das ist immens, wir brauchen für diese Menschen ein Wohnangebot. Deswegen bin ich froh, dass auch innerorts viele neue Bauten entstanden sind und auch einige Hofstellen hergerichtet wurden. Folglich tat und tut sich in Unterwachingen und Hausen in dieser Hinsicht einiges. So wird in Hausen mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude – das vielleicht älteste Haus im Ort, das wohl aus dem 17. Jahrhundert stammt – saniert.

Ihre aktuellen Amtszeiten dauern noch bis 2025. Beginnt man da schon mal, darüber nachzudenken, ob es den Quadrat- oder auch den Einzelschultes auch darüber hinaus noch geben wird?

Klar ist: Es gibt auch ein Leben neben und nach der Arbeit. Ich bin gerne Opa und möchte mir auch für meine vier Enkelinnen Zeit nehmen. Aber im Moment fühle ich mich fit, habe Freude an meiner Arbeit und will mich daher auf den Zeitpunkt für meinen Ruhestand jetzt noch nicht festlegen.