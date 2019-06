Der Gemeinderat Hausen am Bussen wird noch einmal vor dem Wechsel des Gremiums tagen. Dann wird Stefan Burgmaier auf eigenen Wunsch aus dem Rat verabschiedet. Am Dienstag würdigte Bürgermeister Hans Rieger bereits die Verdienste von Stefan Burgmaier, und überreichte ihm die Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg für 20 Jahre Mitgliedschaft im Gemeinderat.

Die Kinder aus Hausen am Bussen werden mangels eigener Einrichtung auf die Kindergärten in Munderkingen, Emerkingen und Dieterskirch verteilt. Auf Anfrage der Stadt Munderkingen unter Beifügung der Sitzungsvorlage der Stadt für die Sitzung des Gemeinderats am 27. Juni erteilte das Gremium in Hausen sein Einvernehmen zur Anhebung der Elternbeiträge. Das bedeutet, dass im Falle der Zustimmung des Munderkinger Gemeinderats ab Herbst die von den Landesverbänden und Kirchen für die Regelkindergärten empfohlenen Sätze gelten werden. Die Erhöhungen um zwei bis drei Euro bedeuten künftige von den Eltern zu berappende monatliche Beiträge von 117 Euro bei einem Kind unter 18 Jahren in der Familie, von 90 Euro bei zwei Kindern, von 60 Euro bei drei Kindern, und von 20 Euro bei vier Kindern. Pro Familie fallen höchstens 114 Euro an, so die in sich widersprüchliche Vorlage, was jedoch nicht thematisiert wurde. Für das Teegeld fallen künftig 2,50 Euro an, anstelle von bisher zwei Euro.

Für den Winterdienst im vergangenen Winter hat der Gemeindearbeiter der Gemeinde, Wolfram Kräutle, der Gemeinde Unterwachingen für 16 Stunden Arbeits- und Geräteeinsatz und 1,5 Tonnen Streusalz 1125 Euro in Rechnung gestellt. Der Betrag fließt in die Gemeindekasse.

Gemäß Beauftragung aus der letzten Gemeinderatssitzung hat Bürgermeister Hans Rieger ein Angebot für die Neubestuhlung des Gemeindehauses eingeholt. Das Angebot der Firma Kilpper endete für 100 Stühle, 20 Klapptische, einen Tischtransportwagen und einen Stuhltransportwagen bei 18 466,42 Euro brutto. Der Gemeinderat hat sich unter der Prämisse, dass meist 70 bis 90 Leute anwesend sind, auf die Bestellung von 72 Stühlen und zwölf Tischen, sowie Tischtransportwagen und Stuhltransportwagen verständigt, und den Beschluss einstimmig getroffen. Die alten Tische und Stühle sollen weitergenutzt werden, solange sie in Ordnung sind. Hinzu kommt die Anschaffung eines neuen Kühlschranks für 579 Euro. Insgesamt ist damit der eingestellte Haushaltsposten von 15 000 Euro eingehalten.

Sodann hat Bürgermeister Rieger die Verdienste des Gemeinderats Stefan Burgmaier gewürdigt, der 2014 mit 156 Stimmen das zweitbeste Ergebnis aller Räte erreicht hat, und der Vertreter der Gemeinde bei der Bussen-Wasserversorgungsgruppe ist. Neben der Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg überreichte der Schultes dem Jubilar ein Gemeindewappen, einen Essensgutschein und ein Weinpräsent. Abschließend teilte der Bürgermeister mit, dass das Regierungspräsidium zu den Kosten für den Umbau des Feuerwehrhauses 20 000 Euro Zuschuss gewährt hat, bei 30 000 Euro Gesamtkosten. Für die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm spendet die Gemeinde 25 Euro.