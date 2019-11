Bussenwasserversorgungsgruppe wählt ihre Vorsitzenden

Die Vertreter der Verbandsgemeinden der Bussenwasserversorgungsgruppe, kurz Buwag, haben sich am Mittwoch im Gemeindesaal in Hausen am Bussen zur konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung getroffen. Auf der Tagesordnung stand die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seiner drei Stellvertreter. Seit 1998 leitet Richard Mück, ehemaliger Bürgermeister von Unlingen, die Buwag. „In dieser Zeit hat er hervorragende Arbeit geleistet“, betonte Hans Rieger, Bürgermeister in Hausen am Bussen und Unterwachingen. Einstimmig wurde Richard Mück am Mittwoch im Amt des Verbandsvorsitzenden bestätigt.

Auch seine drei Stellvertreter standen zur Wahl. Einstimmig wurde Hans Rieger als erster Stellvertreter wieder gewählt. Weil Obermarchtals ehemaliger Bürgermeister Anton Buck nicht mehr zur Wahl stand, wurde der bisherige dritte Vize-Vorsitzende Werner Binder, Bürgermeister von Uttenweiler, ins Amt des zweiten Stellvertreters gewählt. Neuer dritter Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden ist Uwe Handgrätinger, Bürgermeister in Unterstadion und Grundsheim.

Änderungen nach Gemeinderatswahl

„Nach der Gemeinderatswahl am 26. Mai muss die Verbandsversammlung als Hauptorgan des Zweckverbands erneuert werden“, betonte der Vorsitzende Richard Mück und erklärte, dass die Bürgermeister der zwölf Verbandsgemeinden und insgesamt 17 weitere Vertreter der Gemeinden die Verbandsversammlung bilden. Mitglieder der Versammlung sind also die Bürgermeister aus Attenweiler, Emerkingen, Grundsheim, Hausen am Bussen, Obermarchtal, Oberstadion, Unlingen, Untermarchtal, Unterstadion, Unterwachingen und Uttenweiler sowie Ehingens Oberbürgermeister für die Teilorte Volkersheim und Kirchbierlingen. Obermarchtal schickt drei weitere Vertreter in die Versammlung, aus Oberstadion, Untermarchtal und Uttenweiler kommen je zwei Vertreter.

„Insgesamt“, so Mück, „können von den Verbandsgemeinden 58 Stimmen abgegeben werden. Dabei muss jede Gemeinde aber einheitlich abstimmen“. Auch der Verwaltungsrat, in dem neben dem Vorsitzenden die Bürgermeister sitzen, wurde am Mittwoch bestätigt. Jeder Bürgermeister hatte im Vorfeld für den Fall, dass er verhindert ist, einen persönlichen Stellvertreter für die Sitzungen des Verwaltungsrats benannt, die am Mittwoch ebenfalls bestätigt wurden.

Da die Reform des Gemeindehaushaltsrechts im kommenden Jahr auch den Zweckverband betreffe und deshalb „von der Kameralistik auf die kommunale Dopik“ umgestellt werden, so Richard Mück, sei ein neues EDV-Programm nötig. Einstimmig beschloss die Versammlung, künftig das Programm „SAP KM-Smart Eigenbetriebslösung“ zu verwenden.

Jahresrechnung vorgestellt

Ausführlich erklärte Geschäftsführer Wilhelm Fügner am Mittwoch die Jahresabrechnung für das vergangene Jahr. In 2018 hat die Buwag rund 529 300 Kubikmeter Wasser an die Verbandsgemeinden verkauft. Anstelle der geplanten Betriebskostenumlage in Höhe von 488 000 Euro müssen für 2018 nur 473 600 Euro an die Verbandsgemeinden umgelegt werden. Dadurch ergibt sich ein Preis von rund 89 Cent pro Kubikmeter Wasser.

An der gesamten Umlage hat sich die Stadt Ehingen für die Ortschaften Kirchbierlingen und Volkersheim mit knapp 44 000 Euro zu beteiligen. Auf Obermarchtal entfallen rund 101 000 Euro, Oberstadion hat 68 833 Euro zu tragen. Für die Wasserversorgung im Jahr 2018 durch die Buwag muss Emerkingen 39 850 Euro, Grundsheim 13 870 Euro, Hausen am Bussen 11 930 Euro, Untermarchtal 72 630 Euro, Unterstadion 42 530 Euro und Unterwachingen 7960 Euro bezahlen.

Für Brunnensanierungen, Sanierungen von Wasserzählerschächten und die Erneuerung von Fernmeldekabeln wurden im vergangenen Jahr rund 169 500 Euro investiert. In der Bilanz des Zweckverbands sind für das Jahr 2018 rund 3,36 Millionen als Anlagevermögen und rund 479 000 Euro als Umlaufvermögen ausgewiesen. Und mit dem Blick in die Zukunft sagte Richard Mück: „Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit unseres Haushalts für 2019 bestätigt.“