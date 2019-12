Bauerndichter unterhält beim Seniorennachmittag

Die Gemeinden Hausen am Bussen und Unterwachingen haben kürzlich zum traditionellen Seniorennachmittag in den Gemeinderaum nach Hausen am Bussen eingeladen. Bürgermeister Hans Rieger konnte annähernd 50 Teilnehmern begrüßen und willkommen heißen.

Hubert Werling stimmte das Publikum mit seinem Tenorhorn mit Weihnachtsliedern auf die kommenden Tage ein. Die Senioren haben dabei kräftig mitgesungen und viel Beifall gespendet. Danach erzählte Sr. Maria Regina, die Vertreterin der Seelsorgeeinheit Donau-Winkel, dem Publikum eine Weihnachtsgeschichte. Als Überraschungsgast war dann Hugo Breitschmid aus dem oberschwäbischen Dürnau an der Reihe. Er ist durch seine veröffentlichten Gedicht- und Geschichtsbände weit über Oberschwaben hinaus bekannt und hat schon viele Auftritte vor großem Publikum, auch in unserer Region und in Funk und Fernsehen, absolviert.

Als schwäbischer Bauerndichter ist er ein echtes Original rund um den Bussen mit empfindsamen Gemüt, doch auch ein Mensch mit Ecken und Kanten und mit einer gehörigen Portion bodenständigem Humor. Auch diesen brachte er mit nach Hausen am Bussen und unterhielt mit seinen besinnlichen wie heiteren Geschichten und Gedichten die Senioren vortrefflich. Bei den vorgetragenen schwäbischen Versen über den Bussen, „Dännela henna ond dussa“, wurden die Lachmuskeln kräftig angeregt und Heiterkeit kam auf.

Claudia Litzbarski vom Pflegestützpunkt des Alb-Donau-Kreises Standort Ehingen kam ebenfalls zu dieser Veranstaltung. Sie informierte die Senioren über ihre Tätigkeit und gab einen Einblick rund um das Thema Pflege(bedürftigkeit.) Nach ihren Worten bietet der Pflegestützpunkt eine umfassende und unabhängige Beratung pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen an, denn ein Schlaganfall, ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder fortschreitende Hilfsbedürftigkeit können das eigene Leben oder das eines nahen Angehörigen von heute auf morgen völlig verändern. Das könne Menschen aller Altersstufen betreffen, so ihre Aussage.

Alle anwesenden Personen wurden bestens mit Kaffee und Kuchen, Getränken und belegten Wecken vom Frauenteam unter der Leitung von Barbara Birk bewirtet. Hierbei sprach Hans Rieger für die Schmückung des Gemeinderaumes und für das Bewirten einen ganz herzlichen Dank an das Frauenteam aus. Schließlich bedankte sich der Bürgermeister bei allen Akteuren für den unterhaltsamen Nachmittag und verteilte kleine Weihnachtsgeschenke. Den Senioren hat es wieder sehr gut gefallen, im kommenden Jahr wird es wieder einen Seniorennachmittag geben – dann in Unterwachingen.