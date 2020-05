Aufheiterung in der Krise: Diese Familie gibt Gartenkonzerte

Etwas Aufmunterung in der Corona-Krise kann jeder gebrauchen. Familie Ziegler aus Hausen am Bussen hat sich deshalb etwas Besonderes überlegt, um sich und Nachbarn etwas Abwechslung zu bieten. So gibtsie jeden Sonntag pünktlich um 18 Uhr ein Gartenkonzert – jede Woche mit neuen Musikstücken.

Von „Kumbayah“ über „I am sailing“ bis zur „Schwäbschen Eisenbahn“ kamen bisher die verschiedensten Lieder zum Vortrag. Achtmal hat die Familie bereits musiziert. Sophia Ziegler (13) am Keyboard, die Zwillinge Niklas und Valentin Ziegler (beide 11) mit Euphonium und Trompete und Mama Karolin Ziegler (Gitarre und Gesang) haben Freude daran, miteinander zu musizieren – für sich und aber auch für die Nachbarn, welche jede Woche großzügig von Balkonen und Gärten aus applaudieren.