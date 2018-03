Neues Alarmierungssystem für Wehren im Winkel

Der Gemeindehaushalt, die Kosten des Kindergartenbusses, das Müllaufkommen im Ort und die Neuordnung der kommunalen Datenverarbeitung sind am Montagabend Tagesordnungspunkte der Gemeinderatssitzung in Grundsheim gewesen.

„Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit unseres Haushalts für das laufende Jahr bestätigt“, berichtete Bürgermeister Uwe Handgrätinger den Räten. Als Investitionen sind die Mitverlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau und der Kauf eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeugs geplant. Der Aufnahme des dafür eventuell nötigen Kredits in Höhe von 33 000 Euro stimmte das Landratsamt zu.

Da Erdgas Südwest in diesem Jahr eine Gasleitung in Grundsheim verlegen will, beabsichtigt die Gemeinde die Bauarbeiten zu nutzen, um Leerrohre für das schnelle Internet zu verlegen. „Das ist die Grundvoraussetzung, um Glasfaser bis an jedes Haus zu bekommen. Und günstiger kriegen wir das sicher nicht hin“, betonte der Bürgermeister. Am 20. März wird Erdgas Südwest um 19 Uhr bei einem Infoabend im Grundsheimer Gemeindehaus über den zeitlichen und technischen Ablauf sowie über die Kosten für Privatanschlüsse informieren.

Seit 1999 werden Kindergartenkinder aus Grundsheim mit einem Kleinbus in den Oberstadioner Kindergarten gefahren. Seither bezahlen Eltern dafür einen Kostenanteil von zehn Euro pro Monat. Im vergangenen Jahr kostete die Kinderbeförderung 3317 Euro, befördert wurden durchschnittlich zwölf Kinder. „Die Beförderung dieser Kinder ist zwar keine Pflichtaufgabe der Gemeinde, wir bezuschussen die Fahrten aber gerne, um junge Familien zu unterstützen“, so Handgrätinger. Für das vergangene Jahr wird die Gemeindekasse 2016 Euro der Kosten tragen.

Im vergangenen Jahr sind in Grundsheim 20,57 Tonnen Hausmüll und 3,42 Tonnen Sperrmüll angefallen. Im Vorjahr wurden in der Gemeinde 27,03 Tonnen Hausmüll und 2,99 Tonnen Sperrmüll abtransportiert. „Damit hat sich die Müllmenge erneut reduziert“, sagte der Schultes.

Jedes Jahr sind die Gemeinden verpflichtet, einen Spendenbericht zu erstellen, dem die Gemeinderäte zustimmen müssen. Der Annahme einer Spende der Donau-Iller-Bank für die Feuerwehr in Höhe von 550 Euro stimmte das Gremium am Montag zu.

Um dem Bürgermeister die Möglichkeit zu geben, den Rathausmitarbeitern, etwa bei Jubiläen, eine Gratifikation zu geben, hat der Gemeinderat die Grundsheimer Hauptsatzung geändert. Uwe Handgrätinger darf ab sofort „über die Gewährung von Gehaltsbestandteilen von Nichttarifbeschäftigten“ bis zu einem Betrag von 2000 Euro verfügen, ohne dass ein Beschluss des Gemeinderats nötig ist.

Aus kartellrechtlichen Gründen muss die Beforstung von Staatswald und Privatwald künftig getrennt stattfinden. Deshalb will das Landratsamt zur Neuorganisation des Forstbereichs eine kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts gründen und fragt die Gemeinden, ob sie dem beitreten werden. „Wir sind davon nicht betroffen, weil wir gar keinen Gemeindewald haben“, betonte Handgrätinger. „Wir werden beitreten, wollen aber nichts dafür zahlen müssen.“

Um künftig wirtschaftlicher Arbeiten zu können, sollen die drei kommunalen Zweckverbände zur Datenverarbeitung im Land und die baden-württembergische Datenzentrale zusammengelegt werden und der neue Verband „4IT“ gegründet werden. Die Grundsheimer Räte stimmten dem Beitritt zum neuen Verband zu.

Die Feuerwehren in den Winkelgemeinden haben als zusätzliche Alarmierungsmöglichkeit den sogenannten „Handy-Alarm“ eingeführt. Feuerwehrleute werden zusätzlich zum bisherigen „Piepser“ auch per SMS alarmiert. Dafür sind Gesamtkosten von 2580 Euro entstanden, von denen Grundsheim 220 Euro zu zahlen hat. Der Bürgermeister berichtete, dass Vize-Kommandant Thomas Missel den Gruppenführer-Lehrgang in Bruchsal bestanden und das zweitbeste Lehrgangsergebnis abgeliefert hat.

Im vergangenen Jahr hat Grundsheim von der Bussenwasserversorgungsgruppe (BuWaG) 15 000 Kubikmeter Frischwasser bezogen. Mit den Haushalten im Dorf konnten 13 200 Kubikmeter Wasser abgerechnet werden. „Der Wasserverlust ist etwa so hoch wie in den Vorjahren. Die Ursache zu finden, wäre extrem teuer“, betonte der Bürgermeister.

Die Photovoltaikanlage auf dem Gerätehaus der Feuerwehr hat im vergangenen Jahr 10 493 Kilowattstunden Strom geliefert. Dadurch flossen 2563 Euro in die Gemeindekasse. Die Anlage sei seit sechs Jahren im Betrieb, sagte der Bürgermeister, „in zwei bis drei Jahren sind die Investitionskosten der Anlage gezahlt“.

Der Stromverbrauch für die Grundsheimer Straßenbeleuchtung hat sich in den vergangenen Jahren durch die Sanierungsmaßnahmen und Umrüstung auf LED-Technik halbiert. Im vergangenen Jahr wurden 11 265 Kilowattstunden verbraucht, für die 3094 Euro gezahlt werden mussten.