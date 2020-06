Grundsheim investiert viel in Breitbandausbau

Coronabedingt haben sich die Gemeinderäte in Grundsheim am Montagabend erneut mit Bürgermeister Uwe Handgrätinger im Gemeindesaal im Erdgeschoss des Rathauses getroffen, um genügend Abstand halten zu können. Dabei standen die Gesetzmäßigkeit des aktuellen Gemeindehaushalts genauso auf der Tagesordnung, wie der Kauf einer Computeranlage für das Rathaus, der Gutachterausschuss des Alb-Donau-Kreises und die Grundsheimer Sperrmüll-Abfuhren im Jahr 2021.

„Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit unseres Haushalts bestätigt“, berichtete der Bürgermeister den Räten. Im Erlass der Aufsichtsbehörde ist festgehalten, dass in Grundsheim im diesem Jahr 60030 Euro investiert werden sollen, von denen 24 820 Euro auf den Breitbandausbau und 13 000 Euro auf die Außensanierung des Feuerwehrhauses entfallen. Im Jahr 2020 sollen keine neuen Kredite aufgenommen und Schulden getilgt werden. Damit sinkt der Schuldenstand der Gemeinde auf 40 625 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 185 Euro. „Die liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt“, betonte Bürgermeister Handgrätinger. Weil im Jahr 2020 im Ergebnishaushalt wohl eine Lücke von 18 475 Euro entstehe und coronabedingt mit dem Rückgang von Steuereinnahmen gerechnet werde, müsse die Gemeinde ihre Einnahmen und Ausgaben, insbesondere alle freiwilligen Leistungen, auf Einsparpotential prüfen, fordert das Landratsamt. „Wir werden im kommenden Jahr wieder einen ausgeglichenen und positiven Haushalt ausweisen“, so der Schultes. Um Liquiditätsengpässe in der Gemeindekasse zu vermeiden, habe er für die im Haushalt vorgesehenen Kassenkredite entsprechende Abschlüsse mit den beiden Banken der Region vereinbart, sagte Uwe Handgrätinger.

Der Computer im Grundsheimer Rathaus ist in die Jahre gekommen. Nun hat der Bürgermeister für eine „zeitgemäße Ausstattung“ gesorgt. Beim Munderkinger Systemhaus CSW wurden ein neuer PC, ein Laptop, ein Beamer sowie ein Scanner zur Bearbeitung von Ausweisen samt entsprechender Software gekauft. Die Geräte haben knapp 3300 Euro gekostet, zur Finanzierung stehen im Gemeindehaushalt 5000 Euro zur Verfügung. Der Gemeinderat war mit dem Kauf einverstanden. Jedes Jahr wird in Grundsheim zwei Mal Sperrmüll abgeholt. Das soll auch 2021 so bleiben. Die Räte haben am Montag festgelegt, dass jeweils im Frühjahr und im Herbst eine Sperrmüll-Abfuhr stattfindet und dass wie bisher auf Sonderabfuhren für Holz und Gartenabraum verzichtet wird.