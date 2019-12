Gemeinderat Grundsheim berät den Haushalt

Die Vorberatung des Gemeindehaushalts für das kommende Jahr ist am Montagabend zentraler Tagesordnungspunkt der Gemeinderatssitzung in Grundsheim gewesen. Der Haushalt für das Jahr 2020 müsse nach neuem Haushaltsrecht im sogenannten Dopik-Verfahren aufgestellt werden, erklärte Bürgermeister Uwe Handgrätinger den Gemeinderäten und betonte, dass die Mitverlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau sowie der Ausbau der Backbone-Leitung im Jahr 2019 gemacht wurde und großteils abgerechnet sei.

„Leerrohre liegen nahezu überall im Ort“, sagte Handgrätinger. Wie der Glasfasereinzug in Grundsheim bezuschusst wird und damit finanziert werden kann, ist momentan noch offen. Eine sogenannte „Markterkundung“ von Komm.Pakt.Net hat ergeben, dass „die Gemeinde Grundsheim flächendeckend über eine Versorgung von 30 Mbit/s oder mehr verfügen kann“. Damit gebe es in Grundsheim keine „weißen Flecke“ mehr, aber nur die würden momentan bezuschusst, sagt der Bürgermeister. Das Land habe aber angekündigt, die Förderkonditionen für die „grauen Flecke“, zu denen Grundsheim gehört, bis Mitte des Jahres 2020 festzulegen. „Wir haben für den Glasfasereinzug alles vorbereitet, was möglich war. Im Moment sind wir gut versorgt. Jetzt müssen wir abwarten, wie die Förderung der grauen Flecke aussehen wird“, sagte Uwe Handgrätinger.

Für den denkbaren barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle in der Dorfmitte sollen im Haushalt 2020 rund 40 000 Euro eingeplant werden. Da die Gemeinde laut einer alten Ausscheidungsurkunde die Kosten der neuen Kirchenuhr tragen muss, werden dafür 4000 Euro geplant. An der Reinigung des Kirchturms, der vom Taubenkot befreit werden musste, müsse sich die bürgerliche Gemeinde mit einem Drittel der Kosten in Höhe von tausend Euro beteiligen, sagte der Bürgermeister. Da alle Feuerwehrfahrzeuge mit digitalem Funk ausgerüstet werden müssen, werden dafür rund 3000 Euro in den Gemeindehaushalt eingeplant, für 2000 Euro soll eine neue Sitzgruppe am Spielplatz aufgebaut werden und rund 15 000 Euro sind für die Außensanierung des Feuerwehrhauses vorgesehen. Außerdem werden 8000 Euro zum Unterhalt von Feldwegen, Straßen und Gewässern eingeplant. 7500 Euro sollen für die Fortbildung der Feuerwehrleute vorgesehen werden und 800 Euro werden für die Neuorganisation des Gutachterausschusses im Haushalt eingeplant. Zur Ermittlung von Grundstückswerten wurde bislang in der VG Munderkingen ein Gutachterausschuss gebildet, in den die VG-Gemeinden Mitglieder entsandt haben. Da der Ausschuss die Richtgröße von tausend Kauffällen nie erreicht hat, wird jetzt ein „zentraler Gutachterausschuss“ im Alb-Donau-Kreis eingerichtet. Die gemeinsame Geschäftsstelle für die 54 Kreisgemeinden und -städte wird in Ehingen sein. Die Zahl der Mitglieder im Kreistag soll die maximale Größe des Ausschusses sein und analog zur Wahl der Kreisräte sollen aus den Wahlbezirken zwischen vier und sieben Mitglieder in den Gutachterausschuss geschickt werden. Der neue Ausschuss wird 2021 seine Arbeit aufnehmen.

Mit einem gut besuchten „Fackelfest“ sei Grundsheim ans Erdgasnetz angeschlossen worden, sagte Bürgermeister Uwe Handgrätinger. „Zuvor wurden 2,1 Kilometer Gasleitung im Dorf verlegt. Mehr als 50 Häuser haben einen Gasanschluss und damit Leerrohre für Glasfaser bekommen.“

Mit Sitz in Blaubeuren, so der Bürgermeister, sei im Alb-Donau-Kreis eine Stelle für „ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“ eingerichtet worden. Dort können Menschen mit Behinderung, Angehörige und sonstige Interessierte eine zusätzliche, unabhängige und kostenlose Beratung bekommen, erklärte Handgrätinger. Mit dem Bau eines Getreidesilos im Grundsheimer Gewann „Ziegelhaus“ war der Gemeinderat am Montagabend einverstanden.