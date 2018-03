Gasleitungsbau in Grundsheim beginnt

Schon Ende des Jahres, aber spätestens Anfang des kommenden, können die ersten Grundsheimer mit Erdgas heizen. Darüber hat Melanie Götz von der Netze Südwest am Dienstagabend bei einer entsprechenden Informationsveranstaltung im Gemeindesaal informiert. Gleichzeitig mit den Gasleitungen sollen im Ort auch Leerrohre und Hausanschlüsse für Glasfaser-Internetleitungen verlegt werden.

Nachdem in den Nachbargemeinden Oberstadion und Unterstadion der Gasausbau bereits im vergangenen Jahr begonnen hatte, soll es nun auch in Grundsheim losgehen. Umso mehr freute sich Bürgermeister Uwe Handgrätinger, dass bei der Informationsveranstaltung der Gemeindesaal voll besetzt war. Klar sei bisher nur, dass die Netze Südwest eine Gasleitung entlang der Hauptstraße in Richtung Oggelsbeuren verlegen wird, um langfristig auch in der Nachbargemeinde auszubauen. Nur dort, wo Grundsheimer auch einen Gasanschluss in ihr Haus legen lassen, wird von der Haupttrasse abgezweigt. Das bedeutet, dass auch nur dort Glasfaser-Leerrohre verlegt werden.

Die 100. Konzessionsgemeinde der Netze Südwest, die eine Tochter von Erdgas Südwest ist, sei Grundsheim, berichtete Melanie Götz. In Oberschwaben sei Mitte der 80er-Jahre mit dem Erdgasausbau begonnen worden und zwar in Munderkingen. Seither habe das Unternehmen rund 70 000 Hausanschlüsse in der Region gelegt. Wieviele Gasanschlüsse in Grundsheim dazu kommen, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden. Damit Interessierte mögliche Verträge nicht schon beim Infoabend oder etwa am Telefon abschließen müssen, werden Melanie Götz und ihr Kollege Bernd Rettich zu zwei oder drei Bürgersprechstunden in den Ort kommen.

1428 Euro wird eine Gasanschluss im Ersterschließungszeitraum bis Ende 2019 in Grundsheim kosten. Dafür werden auch die Höfe der Kunden nach dem Einbau wieder in den Urzustand gebracht. Ist zusätzlich ein Leerrohr-Hausanschluss gewünscht, kommen nochmal 415,31 Euro hinzu. Ein singulärer Leerrohranschluss kostet 1923 Euro.

Melanie Götz erklärte den Grundsheimer zudem, dass das Legen des Gasanschlusses nicht zum Abnehmen von Gas verpflichtet. Der Anschluss könne auch vorsorglich eingebaut werden. Zehn Jahre lang entstünden dem Käufer dann keine zusätzlichen Kosten, auch wenn er kein Gas bezieht. Anschließend behält sich das Unternehmen vor, beispielsweise Wartungskosten einzufordern.

Bürgermeister Uwe Handgrätinger empfahl denjenigen, für die ein Wechsel auf Gas irgendwann infrage komme oder die Interesse an einem Glasfaser-Anschluss haben, jetzt einen Gasanschluss legen zu lassen. „Ein späterer Einbau wird sicher deutlich teurer.“ Wann diese Anschlüsse dann aber endgültig mit schnellem Internet versorgt werden könnten, konnte der Bürgermeister am Dienstag noch nicht sagen. Aktuell sei die Gemeinde über das Glasfasernetz der Telekom noch relativ gut versorgt. Der Vertrag laufe allerdings in einigen Jahren aus, bis dahin soll das gemeindeeigene Netz fertig sein.

Ende April, Anfang Mai sollen die Bauunternehmer beauftragt werden. Diese werden, bevor die Arbeiten beginnen, mit den einzelnen Interessenten abstimmen, wie die Anschlüsse eingebaut werden. Anschließend arbeiten sie sich Abschnitt für Abschnitt durch den Ort. Für die Gemeinde sei der Gasleitungsbau ein Glücksfall. „Ohne das, würden wir gar keine Baufirma herbekommen, die nur unsere Backbone-Leitung verlegt“, erklärt Uwe Handgrätinger.