Erfahrungen eines Bürgermeisters: „Man kann oft nur reagieren statt agieren“

Er ist seit 31 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister in Grundsheim (220 Einwohner) – und damit der dienstälteste Rathauschef innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen –, und seit 18 Jahren hat er die gleiche, aber hauptamtliche Position in Unterstadion (780 Einwohner) inne. Uwe Handgrätinger (57) berichtet im Gespräch mit SZ-Redakteur Reiner Schick über die Veränderungen und Herausforderungen in beiden Gemeinden.

SZ: Herr Handgrätinger, die Luftaufnahme der Feuerwehr-Drohnenstaffel von der im Wasser versinkenden Ortschaft Unterstadion hätte vermutlich das Zeug zum Foto des Jahres 2021 im Alb-Donau-Kreis. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die Überflutungen vom Juni denken?

Handgrätinger: Die Ereignisse in Unterstadion, aber auch in Grundsheim bleiben natürlich im Kopf verankert. Diese Wassermassen waren fast unglaublich. Aufgrund der Klimaentwicklung kann ich aber nicht sagen, dass so etwas in Zukunft, auch durch die verschiedensten Schutzmaßnahmen (lokale Veränderungen, Rückhaltebecken), nicht mehr passiert.

Welche lokalen Veränderungen meinen Sie?

Es gibt einige Stellen, die wir in den vergangenen Wochen bereits besichtigt haben, in denen zum Beispiel durch größere Durchlässe ein besserer Abfluss des Wassers gewährleistet werden kann. Und es ist ja nicht so, dass wir in der Vergangenheit nichts gemacht haben. Im Gegenteil: Vor fünf bis sechs Jahren wurde unter Federführung von Unterstadion eine Flussgebietsuntersuchung vorgenommen. Dabei wurde ein gewisses Gefahrenpotenzial erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen. Aber dieses Ausmaß, das wir jetzt hatten, war nicht vorhersehbar gewesen.

Kein Patentrezept gegen Hochwasser – aber einzelne Maßnahmen Sie haben in einem SZ-Gespräch Ende Juni gesagt: Wenn jemand ein Patentrezept hat, soll er sich melden. Hat sich jemand gemeldet?

Nein, weil es keine Patentrezepte gibt. Man muss wissen: Wir haben oberhalb von Unterstadion ein Stehenbacheinzugsgebiet von über 100 Quadratkilometern, mehrere Bäche fließen in den Stehenbach. Wir haben also weniger ein Starkregen- als ein Hochwasserproblem. Um das in Griff zu bekommen, braucht es neben der genannten lokalen Veränderungen auch Maßnahmen wie zum Beispiel den Bau von Rückhaltebecken in diesem Gebiet, aber für die Becken braucht es eine gewisse Vorplanung und Bemessung. Und ob man das nun Starkregengefahren oder wie auch immer nennt, ist egal: Wichtig ist, wir haben die Probleme erkannt und wir versuchen die künftige Hochwasserproblematik abzumildern und Hochwasserspitzen zu brechen. Wobei wir in unseren Gemeinden auch noch andere Themen bearbeiten müssen.

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten?

Zunächst die Breitband-Versorgung. Wir haben schon vor zehn Jahren damit begonnen, in beiden Gemeinden Glasfaserleitungen bis ins Dorf zu legen, und zwar im Verbund mit den Nachbargemeinden Emerkingen, Hausen am Bussen, Unterwachingen und Grundsheim. Dabei haben wir im Zuge der Verlegung von Erdgasleitungen gleich die Leerrohre fürs schnelle Internet mitverlegt. Wir hatten also schon früh eine gewisse Grundversorgung für rund 80 Prozent der Haushalte, die wir nun mit Hilfe der Weiße-Flecken-Förderung ausbauen wollen. Mit weiteren Fördermitteln für die so genannten grauen Flecken wollen wir dann die Komplettversorgung sichern.

Nahezu jede Gemeinde muss sich strecken, um den Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz zu erfüllen. Wie ist die Lage in Unterstadion und Grundsheim?

Im Moment sind wir gut aufgestellt. Aber die Kinderzahlen steigen, und deshalb steht in Unterstadion die Erweiterung des Kindergartens an. Bisher haben wir eineinhalb Gruppen, jetzt soll eine weitere Gruppe dazukommen. Das Baugesuch dazu ist bereits vor der Sommerpause beim Landratsamt zur Genehmigung eingereicht worden.

Die Probleme der Innenentwicklung

Auch die Schaffung von Wohnraum ist ein allgegenwärtiges Thema. Dabei gilt das politische Prinzip Innen- vor Außenentwicklung, was sich vielerorts als durchaus problematisch erweist.

Grundsätzlich begrüßt der Gemeinderat dieses Prinzip. Die Innenentwicklung ist elementar wichtig für eine Gemeinde, denn es ist – abgesehen vom Flächenverbrauch – auch für eine Ortsstruktur nicht gut, wenn sich alles nach außen verlagert. Deshalb ist es absolut positiv, dass wir zum Beispiel in Grundsheim aktuell mehr Einfamilienhäuser in Ortslage realisieren konnten als am Ortsrand. Natürlich ist das nicht immer so einfach, weil man den Immissionsschutz berücksichtigen muss. So haben wir in Grundsheim zuletzt ein Projekt nur mit Hängen und Würgen genehmigt bekommen. Aktuell wurde in Unterstadion für eine Baulücke ein Antrag auf ELR-Mittel gestellt und wir freuen uns über jede Zusage. Dennoch geht es nicht ohne Neubaugebiete, so haben wir in Unterstadion vor einigen Jahren ein großes in zwei Abschnitten erschlossen. Der erste mit 15 Plätzen ist bereits belegt, der zweite bietet nochmals zwölf Plätze.

Warum sind Sie gerne in Grundsheim und Unterstadion Bürgermeister?

Das Amt ist sehr vielfältig. Zwar anstrengend, aber auch interessant. Anders, als wenn man in Stuttgart im Rathaus sitzt und die Hundesteuer von A bis K bearbeitet. Und vor allem: Ich bin hier verwurzelt, mir sind die Vereine und die Gemeinschaft wichtig. Ich bin in Grundsheim aufgewachsen und dort seit 1990 ehrenamtlicher Bürgermeister. Als dann im Jahr 2003 der Amtsinhaber von Unterstadion verstorben ist, wurde ich gefragt, ob ich nicht auch dort als hauptamtlicher Bürgermeister kandidieren möchte. Ich habe das dann gemacht, da ich seinerzeit in Uttenweiler auf dem Rathaus gearbeitet und deshalb bereits Kommunalerfahrungen in der Verwaltungsarbeit gesammelt habe, in Grundsheim war ich ja schon zwölf Jahre ehrenamtlich tätig, ich habe hier in Unterstadion gekickt – habe also die Raumschaft schon gut gekannt. Ich wurde dann trotz mehrerer Mitbewerber auf Anhieb gewählt. Und ich habe es noch nie bereut.

Wie bekommen Sie den Spagat zwischen den beiden Gemeinden in Griff?

Es geht schon. Es gibt ja auch Synergieeffekte. Ich nehme hier im Rathaus in Unterstadion auch Anrufe entgegen, die Grundsheim betreffen, und umgekehrt. Aber ich erledige hier und dort keine Geschäfte für die jeweils andere Gemeinde. Die sind politisch getrennt, und das muss ich berücksichtigen. Da ich in Unterstadion hauptamtlich beschäftigt bin, bin ich die meiste Zeit hier im Rathaus, in Grundsheim führe ich pro Woche eine Sprechstunde mit zweieinhalb Stunden durch und bin dort auch oft am Samstagvormittag auf dem Rathaus anzutreffen.

Insgesamt blicken Sie nun auf mehr als 30 Jahre Bürgermeistererfahrung zurück. Was hat sich verändert?

Zum einen hinterlässt die Digitalisierung ihre Spuren. Diese ist Fluch und Segen zugleich, denn sie vereinfacht einerseits manches, hat aber zu unglaublichen Datenmengen geführt, die man zu bearbeiten hat. Zum anderen hat die Bürokratie deutlich zugenommen. Man könnte manches leichter umsetzen, wenn man nicht ganz so viele Satzungen, Verordnungen und Paragraphen im Blick haben müsste. Und durch die zunehmende Zahl an politisch beschlossenen Rechtsansprüchen wird leider auch die kommunale Selbstverwaltung auf ein Mindestmaß reduziert. Man kann oft nur noch reagieren statt agieren.