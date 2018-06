Bürgermeister präsentiert das Grundsheimer Heimatbuch

„Grundsheim ist eine Gemeinde im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg, Deutschland“, ist bei Wikipedia über den südlichsten Ort des Landkreises zu lesen. Wer mehr wissen will, greift ab jetzt zu dem soeben erschienenen Heimatbuch. Bürgermeister Uwe Handgrätinger stellte es am Montag dem Gemeinderat vor.

Auf mehr als 300 Seiten ist die 218 Einwohner zählende Gemeinde ausführlich beschrieben. Winfried Nuber aus Munderkingen verfasste den Teil „Grundsheim – Herrschaften und ihre Untertanen“. Hans-Jürgen Lamparski aus Grundsheim schrieb über „Grundsheim – Das Dorf in neuerer Zeit“. 450 Exemplare hat die Gemeindeverwaltung beim Federsee-Verlag in Bad Buchau bestellt und präsentiert das Buch am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Öffentlichkeit.

Weil die Gemeinde zur 13 394 Euro teuren Erstellung des Werks 6000 Euro an Spenden und eigene Haushaltsmittel einsetzt, konnte der Verkaufspreis mit 25 Euro verhältnismäßig niedrig und für jedermann erschwinglich angesetzt werden. Nach Aussage von Bürgermeister Handgrätinger eignet sich das Heimatbuch vorzüglich als Geschenk für Jubiläen und Ehrungen. Für die Qualität der Ausstattung steht ein Verlag, der sich seit langem um Geschichte, Kultur und Völkerkunde Oberschwabens verdient macht.

Der Firma Braig in Berkach hat der Grundsheimer Gemeinderat den Auftrag zur Abfuhr von Restmüll, Sperrmüll, Altholz und Gartenabfall über eine Vertragslaufzeit von mindestens fünf Jahren erteilt. Ein anderer Leistungsanbieter verlange rund 17 000 Euro mehr.

Die Umrüstung von sechs historischen Lampen in der Dorfmitte und am Aufgang zur Kirche auf LED-Leuchten vergab der Gemeinderat um 6907 Euro an die Firma Blersch. Dazu kommen 1065 Euro für den Ersatz einer Quecksilberdampflampe in der Straße am Hopfengarten durch eine Philips-LED-Leuchte. Für die Umrüstung der Lampen sind 7500 Euro im Haushalt 2016 bereitgestellt. Durch einen Landeszuschuss verringern sich die Ausgaben um 6600 Euro.

Der Betriebskostenumlage in Höhe von 892 Euro für das Interkommunale Gewerbegebiet Munderkingen steht ein Realsteuerersatz von 3106 Euro gegenüber. Die Differenz von 2214 Euro verbucht die Gemeinde als Einnahme. (ef)