Die Deutsche Bahn bekommt erstmals ernsthaft Konkurrenz in Baden-Württemberg: Am Pfingstsonntag übernehmen zwei andere Anbieter den Betrieb auf den ersten Strecken rund um Stuttgart – das britische Unternehmen Go Ahead und Abellio, eine Tochter der niederländischen Staatsbahn.

Für Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist der Betreiberwechsel in den sogenannten Stuttgarter Netzen ein Prestigeprojekt. Besserer Service, neue Fahrzeuge, mehr Pünktlichkeit – die Erwartungen im Ministerium sind groß.