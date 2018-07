Wenn Alexander Pfaff sich am Telefon meldet, dann klingt das noch ein bisschen holprig. „Das ist wie nach einer Hochzeit, an den neuen Namen muss man sich erst noch gewöhnen“, scherzt er. Statt mit „Schleierfahndung“ meldet sich Pfaff jetzt mit „Grenzpolizei“. Am Montag haben Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann die neue bayerische Grenzpolizei in Passau feierlich eröffnet. Für die Lindauer Fahnder ändert sich – abgesehen vom Namen – aber zunächst einmal nicht viel.