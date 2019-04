LKW mit Heizöl statt Diesel auf A8 unterwegs – Firma muss tausende Euro Strafe zahlen

Ein italienischer LKW ist am Mittwoch auf der A8 in Höhe Gruibingen von Beamten des Ulmer Zolls gestoppt worden. Dieser war nach Angaben des Zolls mit Heizöl statt mit Dieselkraftstoff betankt. Doch nicht nur dafür musste vor Ort eine Strafe in Höhe von mehreren Tausend Euro bezahlt werden.

Demnach entdeckten die Zöllner bei ihrer Kontrolle im Tank des Fahrzeuges sowie in einem Zusatztank auf dem Auflieger Heizöl anstelle von versteuertem Dieselkraftstoff.

Gegen den italienischen Fahrer wurde vor Ort ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung durch das unzulässige Verwenden von Gasöl als Kraftstoff eingeleitet.

Insgesamt 2360 Liter Heizöl

Für die insgesamt 2360 Liter Heizöl musste er vor Ort die Energiesteuer sowie eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe und Kosten in Höhe von 1700 Euro bezahlen.

Zudem hatte die Firma 28 offene Vollstreckungsaufträge wegen nicht bezahlten Mautgebühren. Diese beliefen sich zum Zeitpunkt der Kontrolle auf 2937 Euro und mussten zusätzlich an Ort und Stelle beglichen werden.