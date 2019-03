LKW geht in Flammen auf – Stauchaos auf A8

Auf der A8 bei Gruibingen in Fahrtrichtung Stuttgart ist am Mittwochnachmittag ein LKW in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand sein. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

Gegen 14 Uhr war der LKW auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Rastanlage Gruibingen hörte der 43-jährige Fahrer ein Geräusch. Rauch drang in die Fahrerkabine ein. Der Mann hielt sein Gefährt sofort an. Als er aus seinem Fahrzeug stieg, drangen laut Polizei bereits Flammen aus dem Motorraum. Kurze Zeit später brannte der ganze LKW mitsamt Anhänger.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und löschte das Gespann. Ursache für den Brand dürfte laut Polizei ein technischer Defekt gewesen sein. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei sperrten die Autobahn. Die A8 musste in Richtung Stuttgart für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Auch eine Sperrung in Fahrtrichtung Ulm sei aufgrund der Rauchentwicklung kurz in Erwägung gezogen worden, so ein Polizeisprecher, wurde aber nicht vollzogen.

Es bildete sich ein kilometerlanger Stau bis nach Temmenhausen. Auch Orte rund um die Unfallstelle und in der Nähe von Autobahnauffahrten waren überlastet. Gegen 16.45 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Ein Abschlepper barg den LKW. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.