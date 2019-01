LKW-Fahrer nach schwerem Unfall auf A8 verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der A8 bei Weilheim ist eine Person schwer verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Ulm am Nachmittag mit. Zudem gingen vier Laster kaputt.

Gegen 12 Uhr waren laut Mitteilung mehrere LKW auf der rechten Spur in Richtung München unterwegs. Der Verkehr staute sich. Die Fahrzeuge standen. Das bemerkte jedoch ein 39-Jähriger aus unbekannter Ursache zu spät. Der Mann fuhr ungebremst in den vor ihm stehenden LKW. Diesen schob er in zwei weitere Laster.

Auf der A8 ereignet sich ein schwerer Verkehrsunfall mit vier beteiligten LKW zwischen Kirchheim-Ost und Weilheim in Fahrtrichtung München. (Foto: SDMG / Krytzner)

Der 39-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Ein Notarzt und Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der 58-jährige Fahrer des vorausfahrenden LKW wurde leicht verletzt. Sein Laster und der des Schwerverletzten mussten abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei aus Mühlhausen (Telefonnummer 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden an den vier Lastwagen wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme war die Autobahn für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kirchheim/Teck-Ost abgeleitet. Danach wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet.

Weiterer Unfall auf A8

Gegen 13.10 Uhr war ein 71-Jähriger in gleicher Richtung unterwegs. Auch er bemerkte einen Stau zu spät. Auf der linken Spur fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug in ein anderes Auto. Diesen schob er in zwei weitere Autos. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden blieb bei allen Fahrzeugen gering. Alle konnten nach Polizeiangaben weiterfahren.

