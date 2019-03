LKW brennt auf A8 - Autobahn komplett gesperrt

Auf der A8 bei Gruibingen brennt aktuell ein LKW. Das teilt das Polizeipräsidium Ulm in einer Erstmeldung um 14.10 Uhr mit. Demnach befindet sich der Laster auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach der Raststätte bei Gruibingen. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Laut Polizei ist die Fahrbahn in Richtung Stuttgart komplett gesperrt. Auch eine Sperrung in Richtung Ulm werde aufgrund der Rauchentwicklung in Erwägung gezogen, so ein Polizeisprecher.

Weitere Informationen folgen.