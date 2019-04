Kilometerlanger Stau nach LKW-Unfall auf A8

Nach einem LKW-Unfall auf der A8 bei Gruibingen kommt es zur Stunde zu einem kilometerlangen Rückstau.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, waren an dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in Fahrtrichtung München ereignete, zwei LKW beteiligt. Eine Person wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Derzeit sind der rechte und der mittlere Fahrstreifen der A8 in Richtung Ulm gesperrt. „Die Bergungsmaßnahmen laufen“, so ein Polizeisprecher. Es kommt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Weitere Informationen folgen.