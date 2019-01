Hochwasser bedroht Teile von Baden-Württemberg – Stau auf A8

Wegen Regens und Tauwetters hat es in Teilen Baden-Württembergs am Montag Hochwasser gegeben. Etwa am Neckar in Gundelsheim, in Lauffen und Horb sowie an der Rems oder der Fils wurden nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale bereits in der Nacht zum Montag Meldewasserstände überschritten. In der Nacht waren die Wasserstände rasch gestiegen, sagte ein Hydrologe der Zentrale. Im Laufe des Tages werde das eher „gedämpft“ weitergehen.

In Schwäbisch-Gmünd sei es an der Rems bereits kurz vor Mitternacht zu einem Hochwasser gekommen, wie es einmal alle zehn bis 20 Jahre vorkommt, so der Hydrologe. Seither war der Pegelstand aber wieder gesunken.

Hochwasserereignisse und Hochwassergebiete

Schwerpunkte seien am Montag der nordöstliche Landesteil sowie der Schwarzwald, sagte der Hydrologe. Dort seien vereinzelt Hochwasser möglich, wie sie etwa alle zwei bis fünf Jahre einmal vorkommen. Am unteren Neckar wird gegen Montagabend ein etwa zweijährliches Hochwasser erwartet.

Das viele Wasser verursachte bis zum Montagmorgen vereinzelt Behinderungen. In Heidelberg wurde die Bundesstraße 37 unter der Alten Brücke wegen Hochwassers gesperrt, wie ein Polizeisprecher in Mannheim mitteilte. Zudem mussten in Heidelberg und Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere Autos abgeschleppt werden, da Straßen am Neckar drohten, überspült zu werden.

Im Schwarzwald und im Kreis Ravensburg wurden einzelne überschwemmte Land- und Kreisstraßen gesperrt, wie ein Sprecher beim Lagezentrum des Innenministeriums am Montag mitteilte. Bei Gruibingen (Kreis Göppingen) stand die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart mehrere Zentimeter unter Wasser. Rettungskräfte zogen einen Graben, um das Schmelzwasser ablaufen zu lassen. Dies sorgt für erheblichen Rückstau bis zur A8-Anschlussstelle Merklingen.

Immerhin: „Das Gröbste ist vorerst überstanden, was den Regen angeht“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Stuttgart. Die Regenschauer sollen in den kommenden Tagen vorerst nachlassen. Demnach soll sich vor allem im Süden Baden-Württembergs am Dienstag die Sonne wieder häufiger blicken lassen. Auch der Mittwoch soll mild werden.