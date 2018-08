Betrunken: Frau fährt in Schlangenlinien auf der A8

Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend in Schlangenlinien auf der A8 bei Gruibingen unterwegs gewesen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Eine Streife der Autobahnpolizei bemerkte das in Richtung Stuttgart fahrende Auto gegen 20.30 Uhr und hielt es auf dem Parkplatz Kornberg an. Die 58-jährige Fahrerin stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei veranlasste eine Blutuntersuchung und behielt den Führerschein der Frau ein. Sie wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.