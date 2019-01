A8 nach Unfall mit vier LKW wieder frei - eine Person schwer verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der A8 bei Weilheim ist mindestens eine Person schwer verletzt worden. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Die Autobahn war ab kurz nach 12 Uhr in Fahrtrichtung Ulm beziehungsweise München wegen des Unfalls gesperrt. Gegen 14.15 Uhr hob die Polizei die Sperrung sowie die Ausleitung auf Höhe Kirchheim wieder auf. Dann war die rechte Spur wieder befahrbar. Gegen 14.40 Uhr gab die Polizei die Straße wieder für den Verkehr frei, der Stau löse sich demnach langsam auf.

Am Unfall waren nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei vier LKW beteiligt. Die Bergung des Schwerverletzten habe lange gedauert, so der Polizeisprecher. Die Person sei stark eingeklemmt gewesen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Dieser brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Weitere Informationen folgen.

Mehr entdecken: Auf diesen Autobahnen staut es sich am meisten