Erste Jahresversammlung des Bergemer Heimatvereins

Der Bergemer Heimatverein Grötzingen hat seine erste Hauptversammlung veranstaltet und auf das arbeitsreiche Jahr 2017 zurückgeblickt. Der Vorsitzende Klaus Geprägs ließ die aufwändigen Sanierungen der „Gfriere“ und des Lagers Revue passieren, wo jetzt ortstypische Maschinen, Geräte, Fotos und Gemälde ausgestellt werden.

Rechtzeitig zum Straßenfest zur Feier des 1200-Jahr-Festes war dann auch noch der Vorplatz an der Ortsverwaltung fertig. Geprägs lobte das große Gemeinschaftsgefühl bei den Renovierungsarbeiten und die großartige finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Allmendingen, zum Beispiel auch bei der Kostenübernahme für ein abgerissenes Stromhauptkabel durch die ehrenamtlichen Arbeiter. Dass Lebensgefahr bestand, wurde erst hinterher bewusst. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Weil die Bank ihr Warengeschäft weiter kürzt, werde mehr Platz für die Vereine frei, kündigte Geprägs an. Die Landfrauen und der Musikverein haben bereits Platzbedarf angekündigt. Geprägs schwebt vor, den ehemaligen Nudelraum als Büro für den Heimatverein zu nutzen. Die Donau-Iller-Bank verlangt nur einen symbolischen Euro Pacht pro Jahr für das Lagerhaus von 1949. Die Mosterei wird von Mitgliedern des Heimatvereins weiter betrieben, wobei es eine Schwierigkeit als gemeinnütziger Verein sei, ein Wirtschaftsunternehmen zu betreiben, aber man strebe eine Lösung an.

Untersuchen ließ der Heimatverein bei der Sanierung freigelegte Eichenbalken. Der älteste Jahresring sei etwa dem Jahr 1585 zuzuordnen und die Eiche wohl kurz nach 1700 gefällt worden. Gesucht werden Mitglieder, die ältere Bewohner der Lutherischen Berge interviewen wollen und zum Leben in vergangenen Jahrzehnten befragen.

Mehr als 80 Mitglieder gehören derzeit dem Heimatverein an. Mit einem Vermögen in Höhe von 4700 Euro ging das erste Jahr zu Ende, was an Zuschüssen in Höhe von 5100 Euro liegt.

50 Jahreskalender zu 2017 wurden verkauft. Größer war die Auflage für 2018 und deshalb sind noch 30 Kalender mit Fotos aus der Region zu haben. Den Luftballonwettbewerb haben Chiara Paal und Elias Hecht gewonnen. Ihre Ballons landeten nach 380 und 320 Kilometern im Raum Bayreuth.