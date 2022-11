Was bei brennenden Adventskränzen oder Töpfen zu tun ist

Zum Vortrag „Brandschutzinformation für Senioren von Senioren“ haben sich vor Kurzem etwa 25 Personen im Griesinger Feuerwehrhaus getroffen. Eingeladen hatte die Altersabteilung der Feuerwehr Griesingen, berichtet die VHS Griesingen in einem Schreiben.

In einem kurzweiligen Vortrag referierte der Ehrenkommandant Wolfgang Spada über Brandgefahren im Haushalt. Mit Hilfe von kurzen Videobeiträgen informierte er über die Gefahren von Adventskränzen, Weihnachtbäumen, Teelichtern bis zu sich selbst entzündetem Fett auf dem Küchenherd. Auch sogenannte Teelichtheizungen und Ethanolöfen kamen ebenso zur Sprache wie Rauchmelder und CO-Melder. Mit praktischen Versuchen wurde er von Franz Iberle und Willi Zimmermann unterstützt, die unter anderem demonstrierten, dass zur Entstehung eines Schadenfeuers keine Flamme notwendig ist oder sich Fett in der heißen Pfanne von selbst entzünden kann. Aber auch, dass es sehr einfach zu löschen sei indem man einen Deckel auflegt.

Zum Abschluss der Veranstaltung demonstrierte Kommandant Ralf Storf noch, was passiert, wenn man brennendes Fett mit Wasser zu löschen versucht. Die imposante Stichflamme sah im Freien recht spektakulär aus. Man mag sich jedoch nicht vorstellen wie es sich auswirkt, wenn das in der Küche geschieht, wo die Flamme sich nicht ausdehnen kann. Die Zuhörer waren begeistert von diesem nützlichen und trotzdem unterhaltsamen Vortrag bei dem zwar viel Bekanntes aber auch manches nicht so bekannte Thema angesprochen wurde, heißt es im Bericht der VHS abschließend.