Vereinsausflug nach zwei Jahren Zwangspause

Über drei Tage ins Zillertal ging der Vereinsausflug der SG Griesingen am letzten Septemberwochenende. Der Weg der 35-köpfigen Reisegruppe führte über den Fernpass zuerst nach Innsbruck, wo bei herrlichem Sonnenwetter eine sehr informative Stadtführung gemacht wurde. Zufällig traf man auch eine Reisegruppe vom Musikverein Kirchbierlingen. „Wie klein ist doch die Welt“. Weiter führte die Route über die Inntalautobahn ins Zillertal nach Mayrhofen.

Am zweiten Tag stand eine Fahrt über den Gerlospass zu den Krimmler Wasserfällen an. Ein imposantes Naturschauspiel, das eindrucksvoll die Wassergewalten aufzeigt. Auf der Rückfahrt dann ein Zwischenhalt in Gerlos, wo an diesem Tag die „Viehscheid“ gefeiert wurde. Für uns besser als „Almabtrieb“ bekannt, ein traditionelles Fest in den Bergen, dass sehr viele kulinarische und unterhaltsame Möglichkeiten bietet. Der Besucherandrang war gewaltig. Abends dann ein fetziges Herbstfest in der Erlebnisbrennerei Mayrhofen. Hier spielten drei Live Bands zünftige alpenländische Melodien vor geschätzten 1200 Besuchern, mit einem tollen kulinarischem Angebot und - das war für uns „deutsche Vereinsangehörige“ erstaunlich - die Veranstaltung lief ohne Security-Mitarbeiter problemlos ab.

Die Heimfahrt am Sonntag führte über Kufstein, wo natürlich auch noch eine Stadt-Besichtigung stattgefunden hat. Der Abschluss des Vereinsausfluges war traditionell an der Mehrzweckhalle in Griesingen, wo das restliche „Vesper“ verzehrt wurde. Wie gewohnt wurde der Ausflug von Richard Wiget von der SG Griesingen hervorragend organisiert.