Traditioneller Gemeindeausflug der Griesinger

Am Samstag, 23. Juli fand der traditionelle Ausflug der Gemeinde Griesingen statt. Insgesamt waren 28 Personen dabei, darunter aktive und ehemalige Gemeinderäte, Gemeindemitarbeiter, sowie die Vorstände der Griesinger Vereine und Institutionen mit ihren Partnerinnen und Partnern.

Bei bestem Ausflugswetter fuhren wir um 8 Uhr in Griesingen los. Unterwegs stärkten wir uns bei einer zünftigen Vesperpause und freuten uns auf eine interessante Stadtführung durch Tübingen. In zwei Gruppen wurde die schöne Altstadt zu Fuß erkundet. Wir erfuhren viel Interessantes und Kurzweiliges über die Geschichte und Gegenwart der Universitätsstadt. Während der Mittagspause blieb genügend Zeit für ein kühles Getränk oder Eis in den traditionsreichen Lokalen der Altstadt. Am Nachmittag sammelte sich die Ausflugsgruppe zur Stocherkahnfahrt über den Neckar. Mit drei Stockerkähnen gleitenden wir gemächlich an der herrlichen Kulisse Tübingens auf dem Neckar dahin. Nach einer Stunde bester Unterhaltung durch die ,,Stocherer“ hatten wir wieder Land unter den Füssen und konnten mit vielen interessanten Eindrücken die Heimreise nach Griesingen antreten.