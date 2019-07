Team „0815 Bude“ trifft am häufigsten

Die Mannschaft „0815 Bude“ hat das Nacht-Elfmeterschießen der SG Griesingen gewonnen. Teilgenommen hatten mehrheitlich örtliche Vereine, Buden und Freizeitkicker. Insgesamt 20 Teams traten an, um auf drei Spielfeldern und in knapp 80 Duellen den Turniersieger zu ermitteln. In drei Gruppen wurde um den Einzug in die Zwischenrunde geschossen, dann wurden in zwei Vierer-Gruppen die Halbfinalisten ausgespielt. Mehrere Gruppen und Vereine aus Griesingen stellten Mannschaften, darunter Bärenjäger, Musikverein Griesingen, Jugendfeuerwehr, 0815 Bude, Container Griesingen, SG-Jugendmannschaften sowie die aktiven Fußballerinnen und Fußballer der SG Griesingen. Das Team „0815 Bude“ setzte sich am Ende gegen „Die Auswärtigen“ in einem spannenden Endspiel durch und erhielt einen Gutschein zum gemeinsamen Essen in der Brauereiwirtschaft Adler in Berg. Der Zweitplatzierte erhielt einen Wurstkorb der Metzgerei Weinbuch. „FC Honigtoast“ musste sich im Halbfinale knapp geschlagen geben und gewann das Spiel um Platz drei; als Lohn gab es einen Essensgutschein der Brasserie Adler in Griesingen. Platz vier belegte die Mannschaft „Kasper halt’s Maul“ und erhielt Essens- und Getränkegutscheine. Nach dem Elfmeterturnier wurde bis in die Nacht gefeiert. Tagsüber rollte in Griesingen am Wochenende bei Jugendturnieren der Ball (die SZ berichtete), die die SG ebenfalls auf die Beine gestellt hatte. Die Turnierleitungen hatten Michael Dolpp, Michael Grülling, Simon Uhlmann und Daniel Ströbele sowie Helfer der SG-Nachwuchskicker.