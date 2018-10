Sport und Spaß in der Griesinger Halle

Sport und Lernen sind am Donnerstag beim jüngsten Kooperationstag der Grundschule Rißtissen/Griesingen zusammen mit der Sportgemeinschaft Griesingen verknüpft worden. Der Test des sportlichen Könnens stand an den verschiedenen Stationen im Vordergrund, doch mussten die Kinder beim Ausdauerlauf auch einmal an ihre sportliche Leistungsgrenze gehen. Innerhalb von sechs Minuten sollten so viele Runden wie möglich auf dem Parkplatz hinter der Mehrzweckhalle gedreht werden. Das strengte an.

Spaßiger sahen die Aufgaben vor der Mehrzweckhalle aus. Hier ging es um Dosen werfen, Schubkarrenrennen, Sackhüpfen oder auch Stelzen laufen und Roller fahren. Mit Freude machten die Kinder mit. In der Mehrzweckhalle ging es beim rückwärts Balancieren oder auch Bauchaufzügen wieder sportlich sehr ernsthaft her. Abwechslung brachte dann auf ganz kurzer Strecke ein Parcours mit Passagen zum Klettern, Robben oder zum Beispiel auch Hangeln.

Herbstliches Sammeln

Doch die Kinder verließen mit ihren Lehrern auch nach und nach mal das Hallengelände, um Dorfrallyes zu unternehmen. Hier kam dann der Faktor der Wissensvermittlung ins Spiel. Jeder Grundschüler sollte nun das Griesinger Wappen kennen. Die Schulkinder konnten es am Rathaus und am Wasserbehälter finden und gleich zweimal wurde danach in den gestellten Aufgaben gefragt, so dass es hängen geblieben sein mag. Der Blick wurde auch für andere Dinge geschärft: Nach der Zahl der Treppenstufen am Schulhaus und Schallöffnungen am Glockenturm wurde gefragt. Außerdem sollten die Kinder auf ihrem Weg vier herbstliche Dinge einsammeln, am Rathaus einen gelben Sack und an einem andere Haus sollte ein Korb mit Bastelmaterial mitgenommen werden. Daraus zauberten die Kinder später eine Fantasiefigur. Auf dem Weg gab es bei der Raiffeisenbank noch Bonbons.

Ein Dutzend Eltern der rund 90 Grundschüler wirkten bei der Betreuung und Verköstigung der Kinder mit.

Ansonsten wirkten Schulleiterin Daniela Mezger mit ihrem Kollegium und engagierte SG-Mitglieder am Kooperationstag mit.

Von der Sportgemeinschaft Griesingen waren Ingrid Betz, Steffi Brunner, Ramona Götz-Burgmaier, Andrea Hilsenbeck, Sandra Uhlmann und Elisabeth Werner im Einsatz, um die sportliche Zusammenarbeit zu ermöglichen.