SGM lässt sich auskontern

Die SGM Munderkingen/Griesingen ist in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals der Frauen an den schnellen Offensivspielerinnen des SC Blönried gescheitert. Trotz Feldüberlegenheit gelang es der SGM nicht, die entscheidenden Treffer zu erzielen.

Bezirkspokal: SGM Munderkingen/Griesingen – SC Blönried 2:3 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2, 1:3 Ann-Katrin Scham (6., 9., 57.), 1:2 Pauline Veser (54.), 2:3 Nina Glöckler (90.). - Die SGM war dem Regionenliga-Konkurrenten Blönried laut SGM-Trainer Jürgen Batzer deutlich feldüberlegen. „Vor allem das Mittelfeld der Gäste hatten wir gut im Griff“, sagte Batzer. Der frühe 0:2-Rückstand nach zehn Minuten überraschte die Heimelf. „Blönried hat schnelle Spielerinnen in der Offensive, die uns zweimal in der Rückwärtsbewegung überlaufen haben“, so Batzer. Sein Team hatte vor allem in der ersten Halbzeit weniger Glück vor dem gegnerischen Tor. So landeten vier Schüsse an Latte und Pfosten. Obwohl die SGM auch in der zweiten Halbzeit Druck aufbaute und das Anschlusstor erzielte, legte Blönried keine drei Minuten später mit dem 3:1 nach. Der erneute Anschlusstreffer der SGM fiel zu spät, um am Spielausgang noch etwas zu ändern. Laut Batzer haben „die schnellen Offensivspielerinnen des SC Blönried uns das Genick gebrochen“. Seiner Meinung nach war der Sieg für Blönried nicht verdient, da sein Team feldüberlegen war. Trotz Niederlage zieht Batzer positive Schlüsse aus dem Spiel. „Es war gut, unter Wettkampfbedingungen zu testen.“ Mit der Leistung seines Teams war er zufrieden.