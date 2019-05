SGM Griesingen/Öpfingen spielt um die Meisterschaft

Die Fußball-B-Junioren der SGM Griesingen/Öpfingen haben die Bezirksstaffel-Saison auf dem ersten Platz abgeschlossen – dank der besseren Tordifferenz gegenüber dem zweitplatzierten FV Bellenberg. In der Jugend entscheidet bei Punktgleichheit ein Entscheidungsspiel über die Meisterschaft, das zwischen Griesingen/Öpfingen und Bellenberg am Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr, in Aufheim bei Senden ausgetragen wird. Die von Nina Glöckler trainierte SGM verdiente sich die Titelchance durch eine hervorragende Rückrunden, nachdem das Team zur Winterpause noch den fünften Tabellenplatz belegt hatte. Im Jahr 2019 gewann die SGM Griesingen/Öpfingen dann ausnahmslos ihre Spiele – und das zum Teil deutlich – und schob sich zum Abschluss der Runde am FV Bellenberg vorbei an die Tabellenspitze. 34 Punkte und 64:27 Tore standen bei der SGM nach den 16 Liga-Spielen zu Buche, der punktgleiche Tabellenzweite Bellenberg hatte ein Torverhältnis von 56:24. Der Tabellendritte SGM Blautal lag fünf Punkte hinter dem Spitzenduo, das nun am Sonntag auf neutralem Platz in Aufheim den Bezirksstaffel-Meister ermittelt.