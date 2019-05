SG Griesingen unterliegt dem Spitzenreiter knapp

In der Regionenliga haben sich die Fußballerinnen der SG Griesingen nur knapp dem Tabellenführer SV Oberndorf geschlagen geben müssen. 2:3 verlor die SGG das Nachholspiel auf heimischem Platz.

Regionenliga: SG Griesingen – SV Oberndorf 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Lea Raiber (20.), 1:1 Cäcilia Hoyer (25.), 1:2 Yasmin Pfeifer (65.), 1:3 Tatjana Frommer (71.), 2:3 Nina Glöckler (77.). - Gegen den Tabellenführer SV Oberndorf hat sich die Mannschaft von SGG-Trainer Hermann Brunner gut präsentiert, ist letztlich aber nicht belohnt worden. „Wir fanden gut ins Spiel und gingen in Führung“, sagte Brunner. Die Gäste aus Oberndorf glichen kurz darauf aus, fanden aber erst danach besser in die Partie. Nach der Pause gestaltete Oberndorf das Spielgeschehen. „Die Gäste waren insgesamt offensiv effektiver aufgestellt“, so Brunner. Erst nach dem 1:3-Rückstand baute seine Mannschaft wieder mehr Druck auf und erzielte ihr zweites Tor zum Anschlusstreffer. Da laut Brunner der dritte Oberndofer Treffer „sehr unglücklich“ gefallen war, wäre „mit etwas Glück ein Punkt für uns drin gewesen“, so der Griesinger Trainer. Er war dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Die Niederlage ging für ihn aufgrund der besseren Torausbeute der Gäste in Ordnung.