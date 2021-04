SG Griesingen erhält Sportjugend-Preis

Als einer von neun Vereinen aus der Region Donau-Oberschwaben-Bodensee erhält die SG Griesingen den Lotto-Sportjugend-Förderpreis. Dies teilte die Staatliche Toto-Lotto mit. Landesweit wählte die Jury aus 556 Bewerbungen aus zehn Regionen 83 Vereine aus, die für vorbildliche Jugendarbeit mit Einzelpreisen zwischen 500 und 2000 Euro ausgezeichnet werden. Welche Platzierung die Vereine belegen, wird am 24. Juli bei der Preisverleihung im Europa-Park Rust bekanntgegeben. Dann werden auch die drei Landessieger gekürt, die insgesamt 15 000 Euro (7500, 5000 und 2500 Euro) erhalten. Für beispielhafte Aktionen in der Corona-Zeit vergab die Jury zudem zehn mit je 1000 Euro dotierte Sonderpreise. Mit dem Förderpreis werden Aktionen der Vereinsjugendarbeit 2019 und 2020 belohnt. Die Aktionen reichen vom Engagement für die Gesellschaft und das Gemeinwohl über Partizipation von Kindern und Jugendlichen bis zu Veranstaltungen sowie Freizeitaktivitäten. Auch Angebote der digitalen Jugendarbeit, Projekte zu Inklusion, Integration und Nachhaltigkeit waren dabei. Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg, ist angetan vom Engagement und von der Innovationskraft der Vereine. „Es ist toll zu sehen, wie viel Arbeit in den Vereinen geleistet wurde und wird. Besonders wie dieses herausragende Engagement zur allgemeinen Daseinsvorsorge beiträgt, ist bewundernswert.“ Ausgewählt für den seit 1998 im zweijährigen Turnus mit Kultusministerium und Baden-Württembergischer Sportjugend ausgeschriebenen Preis wurden aus der Region Donau-Oberschwaben-Bodensee neben der SG Griesingen folgende Klubs: Marine Verein Wangen, Pferdesportverein Aulendorf, PSG Friedrichshafen, Reitergruppe Hofs Leutkirch, SG Niederwangen, SSV Ulm 1846 Kindersportschule, TC Langenargen und TC Wangen.