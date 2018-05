SF Kirchen drehen das Spiel

Zur Halbzeit hat die SG Griesingen im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A noch geführt, doch am Ende entführten die Sportfreunde Kirchen die drei Punkte. Dadurch hat sich die SG Griesingen endgültig aus dem Feld der Relegations-Aspiranten verabschiedet.

SG Griesingen – SF Kirchen 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Simon Grimm (28.), 1:1 Jan Holl (48.), 1:2 Jan Holl 67.). - Obwohl es für beide Mannschaften nicht mehr um viel ging, haben sie sich mächtig ins Zeug gelegt. In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber leichte spielerische Vorteile. Nach einer unübersichtlichen Situation im Kirchener Strafraum fiel dann das 1:0; Simon Grimm war als Letzter am Ball und vollendete. Die SF Kirchen waren in der ersten Halbzeit insgesamt zu harmlos und riskierten häufiger Ballverluste.

Plötzlich war die Situation anders: Schon in der 48. Minute schloss Jan Holl einen schönen Spielzug mit dem 1:1 ab. Jetzt wurden die SF Kirchen stärker und die Griesinger ließen nach. In der 60. Minute freuten sich die Griesinger Fans zu früh, denn ein durch Peter Gobs erzieltes Tor gab der gut leitende Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung nicht. Besonders bitter für die SG Griesingen war dann das 1:2, das wiederum Jan Holl freistehend in der 67. Minute erzielte. Griesingens Trainer Marco Münch wechselte sich daraufhin in der 73. Minute selbst ein. Doch auch ihm gelang nicht mehr die Wende, denn die Gäste traten nun recht selbstbewusst auf.

Die SF Kirchen waren in der Schlussphase des Spiels einem dritten Tor näher als die SG Griesingen dem möglichen Ausgleich. In der 85. Minute verhinderte der Griesinger Torhüter mit einem Reflex ein drittes Gegentor.

Nach dem Schlusspfiff kritisierte Marco Münch die Spielweise seiner Mannschaft: „Es war nicht nur eine einzige Situation, die zur Niederlage führte“, sagte er seinen Spielern, die sich selbst über das Ergebnis ärgerten. Die Gäste jedoch freuten sich über einen kaum erwarteten Auswärtssieg. - Das Vorspiel der Reserven beider Vereine gewann die SG Griesingen mit 6:1 Toren.