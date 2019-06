Schwäbische Comedy mit Käthe Kächele

Beim Pfingstfest des Musikvereins Griesingen gehörte das Festzelt am Montagabend für eine Stunde Käthe Kächele und ihrer schwäbischen Comedy. Ute Landenberger alias Käthe Kächele vom Duo „Die Kächeles“ zündete im Rahmen ihres Soloprogramms ein Feuerwerk aus Pointen zulasten ihres Göttergatten und der gesamten Männerwelt. Da blieb kein Auge trocken.

Wenn Käthe Kächele die Bühne betritt, ist man rasch an eine Mischung aus Gisela Schlüter und Theresa May erinnert. Einziger Unterschied: Käthe Kächele ist noch aktiv, und das auf ihre ganz eigene komische Weise. Sie nimmt neben eigenen Unzulänglichkeiten insbesondere die Auffälligkeiten ihres Gatten aufs Korn, direkt und nachvollziehbar, jeder Mann fühlt sich angesprochen, aber auf eine Weise, dass auch die Männer und das junge Publikum in Griesingen herzhaft mitlachen konnten, auch beim Thema Erotik.

Zwischen „Shopping“ und „Frühschopping“

Zunächst hatte sie für die Vorfahren einen Spaß parat, denn diese hatten auf Misthaufen geschossen in der Annahme, es seien Bären. Hiernach steuerte sie rasch auf den Mädelsabend zu, mit der Bemerkung: „Ihr Männer geht doch auch auf Männerabende und es sind keine da.“ Einmal hat sie den Mund dann aber doch zu voll genommen, als sie nämlich einem Mann die Leviten gelesen hat, der von der Toilette kommend sie ansprechen wollte. Nachdem sie ihn mit flinken Worten und allen Klischees, die gegen Männer sprechen, herunterlaufen ließ, stellte sich jener als der neue Chef ihres Ehemannes vor. Sonderapplaus gab es für ihren Rekord im Schnellreden. Hiernach ordnete sie „Shopping“ den Frauen und „Frühschopping“ den Männern zu und sagte, früher habe man gesagt: „Du bist ein Depp.“ Heute müsse man sagen: „Du gehörst aber einer bildungsfremden Schicht an.“

Großer Applaus

Dann hatte sie wieder den Mann im Visier, als sie vom infantilen Geist und senilen Körper sprach. Und nackig umschrieb sie „mit nix ohne an“. Und als sie pudelnackig vor ihrem Mann stand, habe dieser gemeint: „Sag bloß nicht, du hättest nichts zum Anziehen.“ So viel zum Thema Romantik, und immer wieder zogen sich so die Unzulänglichkeiten beider Geschlechter direkt und indirekt wie ein roter Faden durch das kurzweilige Programm von Käthe Kächele, die in ihrem roten Kleid in Bayern beim Essen nur Schweinsbraten und eine Maß angeboten bekommen hat. Salat und Wasser? „Wird nicht serviert, wir sind doch nicht beim Gärtner!“

Wenn der Mann beim Frisör länger für die Pflege der Nasen- und Ohrenhärchen benötigt, als für das Haupthaar, wird er alt. Mit Käthe Kächele erfuhren die Männer aber vor dem Senilwerden, wie Frauen ticken. Nur gab es im Dessousladen keinen Nachtisch. Aber einen kleinen Nachschlag gab´s von Käthe Kächele am Ende ihres Programms – nach großem Applaus.