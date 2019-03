Ringingen lässt zwei Punkte in Griesingen

Im SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A hat sich die SG Griesingen bei den Ringinger Angreifern bedanken können, die am Sonntag einige sehr gute Torchancen ausließen. 1:1 endete die Partie, doch bis zum Schlusspfiff war das Unentschieden für die Gastgeber in Gefahr.

SG Griesingen – SV Ringingen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Daniel Kress (28.), 1:1 Fabian Karle (74.). - Zunächst sahen die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Gäste jedoch mehr Druck auf das gegnerische Tor ausübten. Das 0:1 in der 28. Minute fiel jedoch durch Kopfball nach einem Missverständnis von Griesinger Abwehr und Torhüter. Kurz darauf hatte der Ringinger Torhüter eine starke Szene. Allerdings wagten die Gastgeber noch eine gefährliche Rückgabe, die der Torhüter gerade noch zu fassen bekam.

Nach der Halbzeitpause hatte der SV Ringingen weiter die besseren Torchancen und der Griesinger Torhüter stand einige Male im Mittelpunkt des Geschehens. Es sah zunächst nicht danach aus, als ob die Gastgeber dem Spiel eine Wende geben könnten. Doch in der 74. Minute stand bei einem Eckball Fabian Karle goldrichtig und glich per Kopfball zum 1:1 aus. In der Folge hatte für kurze Zeit die SG Griesingen ein spielerisches Übergewicht. Das änderte sich in den letzten Minuten, als die Ringinger noch einige hundertprozentige Chancen vergaben. Mit ihrer kämpferischen Leistung hat die SG Griesingen letztlich den Punkt verdient.

Obwohl Griesingens Trainer Marco Münch am Ende mit dem 1:1 zufrieden sein konnte, hatte er sich zumal zu Hause mehr erhofft: „Wir haben zu viele Räume gelassen, so dass Ringingen zu mehreren guten Chancen kam. Letztlich bin ich froh, dass es bei einem Gegentor blieb.“ Ringingens Trainer Thorsten Seeger sagte: „Wir hatten so viele Chancen, um zwei Spiele zu gewinnen. Unglaublich, was unsere Stürmer alles vergeben haben.“