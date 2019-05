Rekordbeteiligung am Ulmer Dance-Cup

Mit der Rekordbeteiligung von 391 Tänzerinnen und fünf Tänzern von Vereinen aus den Turngauen Ulm, Staufen, Ost-Württemberg, Achalm, Stuttgart, Neckar-Teck und Zollern-Schalksburg sowie von zwei Vereinen aus dem Gebiet des Bayerischen Landesturnverbandes ist der 27. Dance-Cup des Turngaus Ulm in der Kuhberghalle ausgetragen worden. Die weiteste Anreise hatte der Tanz- und Turnierclub München. Deren Teilnehmer kamen aus dem 140 Kilometer entfernten Pasing.

Der Ulmer Turngau-Präsident Martin Ansbacher ließ es sich nicht nehmen, die Begrüßung der Gäste selbst vorzunehmen. Er sah anschließend zusammen mit den rund 500 Zuschauern, wie flotte Tänze mit zum Teil kräftigen Beats auf der 16 mal 16 Meter großen Wettkampffläche dargeboten wurden. Auch bei der Kostümauswahl und Schminktechnik hatten sich die 18 Vereine einiges einfallen lassen. Passend zum jeweiligen Thema kamen beispielsweise Superman, Wikinger oder kleine Monster zum Vorschein.

In insgesamt neun Kategorien wurden die Sieger ermittelt. Gefragt waren Ideen, Choreografie, technische Fertigkeit, Eleganz und Können. In den Wettbewerben Dance Experience und Dance New Styl(z) wurden keine Punkte vergeben, sondern Auszeichnungen. Aufgeregt waren am meisten die kleinsten Teilnehmer am Dance-Cup, die ihren ersten Auftritt vor großem Publikum hatten. Aber auch viele der „alten Hasen“ hatten schon etwas Muffensausen vor dem strengen zehnköpfigen Wertungsgericht.

Im Wettbewerb Dance Experience erhielten bei den Kindern die Magnetics des SV Lonsee ein „Sehr gut“, bei den Jugendlichen gab es für die Gruppe Top Ten des SV Baltringen ein „Ausgezeichnet“. Das Prädikat „Hervorragend“ erhielten bei den Erwachsenen die Teams Choosers und LaVie des SV Baltringen sowie die Pintas der SG Griesingen.

Im Wettbewerb Dance New Styl(z) der Kinder erhielten die XXS Group der TSG Sondelfingen und die Magnetics des SV Lonsee ein „Ausgezeichnet“. Bei der Jugend dominierte der Fußball- und Kulturverein aus Neu-Ulm mit seinen Spakles. Die Gruppe wurde für ihre Hip-Hop Nummer mit „Hervorragend“ ausgezeichnet. Bei den Erwachsenen überzeugte DCM vom TSV Meßstetten mit „Ausgezeichnet“.

Der Wettkampf Basic Dance Kinder gewann der TV Nellingen mit den Diamond Girls und erzielten 12,80 Punkten. Bei der Jugend hatten die Black Diamonds des TSV Heumaden mit 11,97 Punkten die Nase vorn und bei den Erwachsenen siegte überzeugend der Tanz- und Turnierclub München mit 14,00 Punkten.

Martina Scharl, verantwortliche Turnwartin Dance im Turngau Ulm, zeigte sich beeindruckt von den Teilnehmerzahlen und von den Darbietungen beim Dance-Cup. Ebenso Elke Dürr, Fachgebietsvorsitzende AG Dance des Schwäbischen Turnerbundes, die gekonnt den kurzweiligen Nachmittag moderierte. Die Handballabteilung der TSG Söflingen hatte die Bewirtung bei der Veranstaltung übernommen.