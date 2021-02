Narrenverein Druden - „Was sollen wir nur tun, wenn der Beat nicht mehr fetzt?“

Die Drude ist ein dämonisches Wesen und was dieses so treibt, das könnt ihr im Video des Vereins aus Griesingen bei Ehingen sehen. Dazu gibt es den eigenen Corona-Fasnet-Song der Druden – geht ins Ohr und macht Lust auf die Fasnet 2022!

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 40 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.