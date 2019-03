MV Griesingen holt Jahreskonzert nach

Normal hat das Konzert des Musikvereins Griesingen seinen festen Platz in der Adventszeit, durch die plötzliche Erkrankung von Dirigent Andreas Braig hat der Musikverein es im Frühjahr „leicht verspätet“, so der erste Vorsitzende des MV Michael Braig, nachgeholt. Doch die Musiker haben die einstudierten Stücke seither nicht verlernt und brillierten in ihrem Spiel mit bewundernswertem harmonisch ausgewogenem Klang.

Begonnen haben sie mit einer Fanfare, die für die Eröffnungsfeier der nordischen Skimeisterschaften in Oberstdorf komponiert war. Ins 17. Jahrhundert zu einem spanischen Schiff entführten die Musiker unter der Leitung von Andreas Braig ihr Publikum zu der Legende von Maracaibo, einer Seeschlacht bei Vigo in Spanien. Freudige Erwartung, die Ruhe vor dem Sturm, das Schlachtgetümmel und das triumphale Ende sind die Themen. „Ein Stück mit Gänsehautcharakter“, sagte Moderatorin Sarah Haas.

„Ross Roy“ hat Jacob de Haen für ein Schulorchester komponiert. Es ist der Name einer großartigen Villa, in der das College gegründet wurde. Erlebnisse aus der Schulzeit und die Bedeutung für das ganze Leben wurden vom Komponisten in Töne gefasst. Aber auch die „bright side of life“ klingt bei de Haen an. Mit dem feierlichen Marsch „Euphoria“ von Martin Scharnagl begannen die Musiker den zweiten Teil des Konzertes, ein festlicher Jubiläumsmarsch, der nur so vor Lebensfreude sprüht.

Tour durch die 80er-Jahre

Die „Westside Story“ von Leonard Bernstein gehört zu den beliebtesten Musicals überhaupt, die Melodien um das tragische Liebespaar sind Ohrwürmer. Elemente aus Jazz, Oper und lateinamerikanischer Tanzmusik prägen die ins Ohr gehenden Melodien. Mit einer Tour durch die Charts der 80er Jahre beendeten die Musiker den offiziellen Teil ihres Konzertes. Ein tolles Medley aus „Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein“ zu „Es hat Zoom gemacht“ und Falcos „Amadeus“ gehören zum Streifzug durch die musikalisch wilden 80er.

Die Jugendkapelle des MV hat den ersten Part des Konzertes bestritten. Mit „Olympic Tune“, das für kleine jugendliche Orchester von Thomas Berghoff komponiert wurde, begannen die Nachwuchsmusiker. Hans Zimmer hat für unzählige Filme die Musik geschrieben. Aus „Movie Milestones“ spielte die Jugendkapelle die schönsten Melodien unter anderem aus „Fluch der Karibik“ und „König der Löwen“. Mit „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble beendeten die jungen Musiker unter der Leitung von Andreas Braig ihren Part des Konzertes.

Die langgezogenen Melodienlinien stellen Leuchtfeuer dar, umgeben von unruhigen rhythmischen Themen einer sich wandelnden Welt. „Kinder und Jugendliche brauchen diese Leuchtfeuer“, erklärte Ansagerin Jenny Wilhelm.

Zu einem Konzert gehören die Ehrungen verdienter Musiker. Für 50 Jahre aktive Blasmusik ehrte Braig Karl-Josef Gräter, Karl Hildenbrand Ulrich Kammerer und Andreas Müller mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Beate Hildenbrand und Hugo Raiber bekamen für 40 Jahre ebenfalls die Ehrennadel in Gold mit Diamanten und Ehrenbrief. Für 30 Jahre wurden Sandra Steinle und Herbert Wiget, für 20 Jahre Patricia Hildenbrand geehrt. Für zehnjährige Zugehörigkeit zum MV Griesingen zeichnete Braig Michael Barth, Simon Barth, Viktoria Bausenhart, Fabio Behmüller, Kilian Freudenreich, Laura Mast, Lena Payer, Eva Ströbele, Jenny Wilhelm und Maike Seifert aus.