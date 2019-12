Jungmusiker begeistern bei einer besonderen Premiere

Mit seiner Dirigentin Lena Braig hat die im Herbst gegründete Jugendkapelle der Musikvereine Griesingen/Rißtissen „Ton verrückt“ sich erstmals beim Adventskonzert des MV Griesingen dem Publikum vorgestellt. Mit „Skyfall“ – die mit dem Oscar preisgekrönte Filmmusik aus dem gleichnamigen James-Bond-Film, gesungen von Adele, wurde zu einem Welthit – legten die jungen Musiker einen fulminanten Start hin. Aufregend ging es gleich weiter mit einem musikalischen Bummel über einen Rummelplatz. Ein Farbenmeer verbunden mit dem Duft von gebrannten Mandeln, den Ausblick von einem Riesenrad, die Schrecken einer Geisterbahn – das alles vermittelten die Musiker unter der einfühlsamen Leitung von Lena Braig mit ihren Instrumenten.

„City of Stars“ wird Los Angeles genannt, Justin Hurwitz hat das in seinem Musical „La La Land“ verarbeitet. Mit einigen Melodien daraus beendete die Jugendkapelle ihren Part des Konzertes. Doch ohne eine Zugabe, einen „Party Rock“, wurden sie nicht vom Publikum entlassen. „Das hast du toll gemacht“ lobte der Dirigent der Aktiven, Andreas Braig, seine Kollegin von der Jugendkapelle.

Mit einem Marsch von John Williams „Symphonic Marches“ – zackig militärisch zu Beginn dann wieder weich und einschmeichelnd interpretiert – begannen die 57 Musiker des MV Griesingen den zweiten Teil des Konzertes.

Ihr hohes Niveau bewiesen die Musiker bei der vertonten Version von „Wind in den Weiden“ komponiert von Johan de Meij, die Höchstschwierigkeiten enthielt. Eine rührende Geschichte von einem Maulwurf, Ratte, Kröte und Dachs in vier Sätzen verlangte einiges von den Musikern. Die Beschreibung des Flusses, dem Schauplatz der Handlung mit den fantasievollen Begegnungen der Tiere, folgte ein ergreifendes Happy End. Nach so viel Schönem hatten sich Musiker und Publikum eine Pause verdient.

Mit einem schwungvollen Marsch zu Ehren der Kaiserin Elisabeth von Österreichm komponiert von Timo Dellwig zum fünfjährigen Bestehen der Blaskapelle „Egerländer Rebellen“, ging es weiter.

Ebenso beliebt bei Blasmusikern ist „Schmelzende Riesen“, von Armin Kofler komponiert, eine Geschichte über die Klimaveränderung und der damit verbundenen Gletscherschmelze in den Alpen. Musikalisch wird die Erhabenheit der Eisriesen dargestellt. Im schnellen Mittelteil folgt eine Schlittenhundefahrt in der Arktis. Abrupt wird das Ausmaß der Klimaerwärmung deutlich, es folgt ein Klagelied der Eisriesen mit einem Hoffnungsschimmer auf eine bessere Zukunft am Schluss.

„Wir rocken jetzt die Bühne“ kündigte Moderatorin Sarah Haas an, es gab einen Mix aus Bon Jovi Melodien mit Hits wie „Run away“ und „It’s my life“.

„Danke für das Jahr mit zwei Konzerten und einem Wertungsspiel“, sagte Dirigent Andreas Braig am Ende zu seinen Musikern. „Manchmal bin ich ein Sklaventreiber, das gebe ich zu“, so Braig. Anfangs hätten sich die Musiker mit den Vorbereitungen für das Wertungsspiel beim Kreismusikfest nicht leicht getan, doch dann habe es irgendwann „einen Schnackler“ getan und es sei großartig geworden. „Nächstes Mal wieder so“, forderte der Dirigent seine Musiker auf. Als Dank für den stürmischen Beifall des Publikums gab es den „Florentiner Marsch“ als Zugabe.

Zu einem Konzert gehören Ehrungen: Für zehn Jahre im Musikverein Griesingen ehrte Rainer Kammerer vom Blasmusikverband Ulm-Alb-Donau Marius Gall und Hanna Wilhelm. Seit 1975 dabei ist Willi Zimmermann, 20 Jahre mit dem Waldhorn, dann als Fahnenträger und mit seinen Maschinen immer bei Arbeiten zur Stelle, lobte der Vorsitzende Michael Braig den Jubilar. „Wenn man ihn fragt, wird geholfen, das ist der Willi“ so Braig.