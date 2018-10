Jugendfeuerwehr zeigt bei der Jahresübung ihr Können

Seit einem Jahr gibt es in Griesingen eine Jugendfeuerwehr mit 25 Mitgliedern, davon sechs Mädchen. Bei der Hauptübung haben sie ihr Können unter Beweis gestellt. Aus einem Unfallfahrzeug mussten zwei verletzte Personen gerettet werden.

Mit den Mitteln, die der Griesinger Wehr zur Verfügung stehen, die keine Schere und keinen Spreizer hat, haben sie mit einem Federkerner die Heckscheibe eingeschlagen, um eine Person über das Heck aus dem Auto zu holen. Sorgfältig wurde eine Decke über die Rückbank gelegt, damit nicht durch die Glasscherben noch mehr Verletzungen entstehen. Die Scheibe neben dem Beifahrersitz wurde verklebt, ehe sie eingeschlagen wurde, so dass keine Glassplitter nach innen fielen. Mit einer Nackenstütze versehen, wurden die beiden Verletzten vorsichtig aus dem Auto geholt und von den Jugendlichen erstversorgt und in die stabile Seitenlage gebracht, ehe der Krankenwagen sie abholte. Anschließend wurden sorgfältig die Glasscherben ausgekehrt. Etwas später erneut Alarm, diesmal für die Aktiven der Feuerwehr. Angenommen wurde ein Brand im Ofenstüble, vier Personen sollten noch im Gebäude sein. Einsatzleiter und Kommandant Ralf Storf war als Erster an der Brandstelle und gab über Funk erste Anweisungen an seine Feuerwehr. Mit einem Traktor kam die Tragkraftspritze, um vom unteren Hydranten aus das Nachbargebäude zu schützen. Die Männer aus dem LF/6 schlossen einen weiteren Schlauch am oberen Hydranten an. Ein Atemschutztrupp machte sich zur Rettung und Personensuche auf ins Gebäude. Zwei Personen wurden über die Steckleiter gerettet, die anderen durch die Tür ins Freie gebracht. Zum Schutz des Nachbargebäudes rechts wurde eine Riegelstellung aufgebaut.